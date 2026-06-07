Tasarruf dönemi başlıyor! Dev yurtta elektrik maliyeti bu sistemle düşecek

"Bu vesileyle, kurumumuza ait tüm projelerin hayata geçirilmesinde desteklerini esirgemeyen başta AK Parti Grup Başkanı Abdullah Güler'e, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığına, Valimiz Yılmaz Şimşek'e, vekillerimize, AK Parti İl Başkanı Yusuf Tanrıverdi'ye ve emeği geçen tüm mesai arkadaşlarıma teşekkür etmek istiyorum. Aslında biz devlet kurumlarının üretimde de olmasını istiyoruz. Üretme derken burada 10 bin kız öğrencimiz kalıyor. Her yıl artan maliyetler, devletimize ek külfet getirmekte biz de bunu diğer kurumlarımızla koordineli olarak nasıl yapabiliriz, maliyetleri nasıl düşürebiliriz diye düşündük ve böyle bir çalışma yaptık. Bu çalışmanın sonucunda da aylık vermiş olduğumuz maliyetlerin yüzde 40'ını bu sayede azaltmış olacağız."