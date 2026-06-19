  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Muhalefet Kur'an kurslarına hakaret eden şahsı kahraman ilan etti! Haçlı AP hırsızdan yana Dava düştü ihanet kaldı CHP’li vekil, fondaşların hırsızlığı savunmasının bedelini ifşa etti! Kalemlerini 755 milyona satmışlar Yargı sapkınlara “dur” desin WSJ duyurdu: ABD ordusunda bütçe krizi kapıda! İran savaşının faturası büyüyor Bakan Gürlek'ten çete operasyonuna net mesaj: Kökleri kazınana dek sürecek Bir belediyeye daha operasyon: Başkan dahil 41 kişi gözaltına alındı Kaçırılan İBB yöneticisi Erhan Karaal bulundu 15 milyon TL'lik şaklabanlık: Zaytung’un CHP-FETÖ ayağı ifşa oldu!
Gündem Yusuf Ziya Gümüşel'e ünlü isimden ziyaret
Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel'e ünlü isimden ziyaret

Yeniakit Publisher
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et

Psikolojisi bozuk kızının attığı iftira ve seküler bağnazların kışkırtmalarıyla 3 buçuk senesini hapiste geçiren Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendi, sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildikten sonra kendi evinde Ahmet Mahmut Ünlü'yü kabul etti.

Psikolojisi bozuk kızının iftirası ve laikçi yobazların baskısıyla hapse atılan Hiranur Vakfı Kurucusu Yusuf Ziya Gümüşel hoca, hapiste geçirdiği zulmü aratmayan 3 buçuk yılın ardından sağlık sorunları nedeniyle tahliye edildi.

Cezaevinden ayrılışı sırasında kalabalık bir grup tarafından tekbirlerle karşılanan Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendi, ev hapsinin sürdüğü ikametgahında dikkat çeken bir ziyareti kabul etti. Kamuoyunda "Cübbeli Ahmet Hoca" olarak bilinen Ahmet Mahmut Ünlü, tahliye olan Gümüşel’i evinde ziyaret etti.

İkilinin bir araya geldiği anlara ait görüntüler sosyal medyada ve basında gündem oldu. Görüşme sırasında Yusuf Ziya Gümüşel’in, Ahmet Mahmut Ünlü’yü karşısında görünce defalarca elini öptüğü görüldü.

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’nın avukatı Mehmet Okatan Akit’e konuştu! Bir alimi öldürüyorlar

Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi
Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi

Gündem

Akit'in gündemden düşürmediği hukuksuzlukta geri adım! Yusuf Ziya Gümüşel Hoca tahliye edildi

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular
Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular

Gündem

Yusuf Ziya Gümüşel Hoca’ya operasyon çekmişti! Tetikçi Timur Soykan'a tokat gibi sorular

Hürriyet'te din karşıtlığı hortladı! Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye akıl almaz iftiralar
Hürriyet'te din karşıtlığı hortladı! Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye akıl almaz iftiralar

Medya

Hürriyet'te din karşıtlığı hortladı! Yusuf Ziya Gümüşel hoca efendiye akıl almaz iftiralar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23