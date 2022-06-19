Yusuf Yazıcı, Süper Lig'e dönüyor!
Geçen sezonu Rusya ekiplerinden CSKA Moskova'da tamamlayan Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'e döneceği iddia edildi.
Geçen sezonu Rusya ekiplerinden CSKA Moskova'da tamamlayan Yusuf Yazıcı'nın Süper Lig'e döneceği iddia edildi.
Bonservisi Lille'de olan Yusuf'un Galatasaray ile görüştüğü öğrenildi.
Geçtiğimiz hafta Sarı-kırmızılı takımın yeni başkanı seçilen Dursun Özbek'in milli futbolcunun şartlarını araştırdığı konuşuluyor.
İstanbul'da oynamak isteyen Yusuf'un satın alma opsyonuyla kiralanması bekleniyor.
YUSUF YAZICI GALATASARAY'A DÖNÜYOR
Fransa'da lig şampiyonluğu yaşadığı Lille ile sözleşmesi 2024 yılına kadar devam eden milli oyuncunun 1 sezon Galatasaray'da kiralık oynamaya sıcak baktığı konuşuluyor.
Süper Lig'de daha önce Trabzonspor forması terleten 25 yaşındaki oyuncu, 2019'da 17.5 milyon Euro bedelle Lille'e transfer olmuştu.
Burada lig ve Fransa kupası şampiyonlukları yaşayan Yusuf, daha sonra forma giyemediği gerekçesiyle CSKA Moskova'ya kiralanmıştı.