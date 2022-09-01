Yusuf Yazıcı son dakika |Yusuf Yazıcı kaç yaşında?

Trabzonspor yeni sezon için iddialı bir kadro oluşturmak için çalışmalarını tüm hızıyla sürdüyor. Bordo-mavili ekip Maxi Gomez transferinin ardından bu kez Yusuf Yazıcı konusunda mutlu sona ulaştı. Trabzonspor, Yusuf Yazıcı'nın 1 yıllığına kiralanması için kulübü Lille ile anlaştı. Yusuf Yazıcı'nın yarın akşam oynanacak Ümraniyespor maçında tribünde olması bekleniyor.

Yusuf Yazıcı kaç yaşında?

Yusuf Yazıcı 29 Ocak 1997'de Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzonspor alt yapısında futbol hayatına başlayan Yusuf Yazıcı, sırasıyla Trabzonspor U16, U17, 19, 21 takımlarında forma giydi. 8 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk kez bordo mavi formayla golle tanışan Yusuf Yazıcı o gün 11. ve 57. dakikalarda attığı golle Trabzonspor formasıyla ilk gollerini kaydetti.

Bordo-mavili forma altında 100 maça çıkan Yusuf Yazıcı 22 gol atıp 21 asist yaptı.

Yusuf Yazıcı 2019-2020 sezonunun başında Trabzonspor'dan Lille'ye transfer oldu.

Yusuf Yazıcı, 19 Ocak 2022'de CSKA Moskova'ya kiralandı. Yusuf, CSKA formasıyla 12 maça çıktı ve 8 kez ağları havalandırdı.