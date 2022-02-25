Yusuf Yazıcı Rusya'dan ayrılacak mı?

Rusya'nın Ukrayna'ya askeri müdahalesi sonrası CSKA Moskova'dan ayrılacağı iddia edilen Yusuf Yazıcı'nın menajerinden son dakika açıklaması geldi.

Lille'in Ocak ayı transfer döneminde CSKA Moskova'ya satın alma opsiyonuyla birlikte kiraladığı Yusuf Yazıcı'nın geleceği merak konusu oldu. Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasının ardından milli futbolcunun ülkeden ayrılacağı iddiaları gündeme geldi. Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci, Rus basınına açıklamalarda bulundu.

Yusuf Yazıcı, devre arası transfer döneminde adı Türk kulüpleriyle de anılmasına rağmen Rusya'ya kiralandı. CSKA Moskova, 25 yaşındaki orta sahayı satın alma opsiyonuyla birlikte sezon sonuna kadar kadrosuna kattı.

Rusya'nın Ukrayna'ya işgal girişimi başlatmasının ardından henüz CSKA Moskova'da resmi maça çıkmayan Yusuf Yazıcı için ayrılık iddiaları gündeme geldi. 25 yaşındaki oyuncunun Fransa'ya döneceği belirtildi.

Skorer'in haberine göre; Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci bu gelişmeler sonrasında Rus basınına açıklamalarda bulundu. Adem Cebeci, Rusya'nın Sport 24 kanalına dikkat çekici ifadeler kullandı.

'Ayrılmak gibi bir isteği yok'

Yusuf Yazıcı'nın da takımla birlikte Rusya'ya döndüğünü belirten Adem Cebeci, "Yusuf Yazıcı da kamp sonrası takımla birlikte Moskova'ya döndü. Şu anda CSKA Moskova'dan ayrılmak gibi bir isteği yok. Takımda kendini iyi hissediyor" diye konuştu.

4 hazırlık maçında oynadı

Yusuf Yazıcı, CSKA 4 hazırlık maçında forma şansı buldu. 25 yaşındaki on numara bu müsabakalarda 2 asistle takımına katkıda bulunarak başarılı bir performans sergiledi.

