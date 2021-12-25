Fransız ekibi Lille’7e forma giyen Yusuf Yazıcı’nın ismi Galatasaray ile anılmaya başladı. Sabah'ın haberine göre; Bordo-mavili kulübün izni olmadan Yusuf, Türkiye'de başka bir takıma giderse 20 milyon Euro tazminat maddesi bulunuyor. Lille ile görüşmelere başlamaya hazırlanan Galatasaray cephesi önce Trabzonspor'dan izin almaya çalışacak. Bordo-mavililer olumlu dönüş yaparsa, sarı-kırmızılılar Yusuf Yazıcı için tüm şartları zorlayacak.

Yusuf Yazıcı kimdir? Yusuf Yazıcı kaç yaşında?

Yusuf Yazıcı 29 Ocak 1997'de Trabzon'da dünyaya geldi. Trabzonspor alt yapısında futbol hayatına başlayan Yusuf Yazıcı, sırasıyla Trabzonspor U16, U17, 19, 21 takımlarında forma giydi. 8 Mayıs 2016 tarihinde oynanan Çaykur Rizespor maçında ilk kez bordo mavi formayla golle tanışan Yusuf Yazıcı o gün 11. ve 57. dakikalarda attığı golle Trabzonspor formasıyla ilk gollerini kaydetti.

Bordo-mavili forma altında 100 maça çıkan Yusuf Yazıcı 22 gol atıp 21 asist yaptı.

Yusuf Yazıcı 2019-2020 sezonunun başında Trabzonspor'dan Lille'ye transfer oldu.

Lille formasıyla 88 maça çıkan Yusuf 16 gol atıp 10 asist yaptı.

38 maçta ay-yıldızlı formayı giyen Yusuf 2 kez fileleri havalandırdı.