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Spor Yusuf Yazıcı İtalyan devini tek başına yıktı
Spor

Yusuf Yazıcı İtalyan devini tek başına yıktı

Sparta Prag'a 3 gol atan Yusuf Yazıcı, Lille formasıyla Milan'ı da deplasmanda tek başına yıktı.

Yeniakit Publisher
2020-11-06 02:11:00 -
Yusuf Yazıcı İtalyan devini tek başına yıktı

Milan ile Lille, UEFA Avrupa Ligi H grubunda 3. hafta maçında San Siro'da karşı karşıya geldi. Lille maçı 3-0 kazandı.

Nefes kesen maçta Lille'in golleri 22., 55. ve 58. dakikalarda milli oyuncumuz Yusuf Yazıcı'dan geldi. Yusuf Yazıcı, 22. dakikadaki penaltı golünden önce de faule maruz kalmıştı.

Alınan bu sonuçla birlikte Lille puanını 7'ye yükseltti ve grup liderliğini Milan'dan aldı. Milan ise 3 maç sonunda 6 puanda kaldı.

Milanile Lille, UEFA Avrupa Ligi H grubunda 26 Kasım günü bu kez Fransa'da maç yapacak.

Rivaldo'dan sonra ikinci oyuncu

Yusuf, Sparta Prag karşısında yaptığı hat-trickten sonra Milan'a da 3 gol birden atmayı başardı.

Yusuf Yazıcı, Avrupa kupaları tarihinde Milan'a San Siro'da hat-trick yapan 2. oyuncu oldu. Bu başarıyı daha önce Rivaldo, 2000-2001 sezonunda Barcelona formasıyla 3-3 biten maçta göstermişti.

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