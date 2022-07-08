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Spor Yusuf Yazıcı, dev lige gidiyor!
Spor

Yusuf Yazıcı, dev lige gidiyor!

Lille'den ayrılması beklenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Premier Lig'den 2 takım transfer teklifi yaptı.

Yeniakit Publisher
2022-07-08 11:54:00 -
Yusuf Yazıcı, dev lige gidiyor!

Lille'den ayrılması beklenen milli futbolcu Yusuf Yazıcı'ya Premier Lig'den 2 takım transfer teklifi yaptı.

Fransa Ligue 1 ekibi Lille'den ayrılması beklenen Yusuf Yazıcı'yla ilgili bomba bir transfer iddiası ortaya atıldı.

Ada basınından The Sun'da yer alan habere göre; Premier Lig'in yeni ekiplerinden Nottingham Forest ile Fulham, 25 yaşındaki on numarayı kadrosuna katmak için harekete geçti.

Lille'in iki sezon önce Fransa Ligue 1'de kazandığı şampiyonlukta başrol oynadığının belirtildiği haberde Yusuf Yazıcı için pazarlıkların başladığı aktarıldı. Tecrübeli futbolcunun transferi için Fulham ve Nottingham Forest'ın istekli olduğu, Lille'in Yusuf Yazıcı'nın ayrılığıyla birlikte diğer transferleri finanse edebileceği kaydedildi.

Menajeri açıkladı

Yusuf Yazıcı'nın menajeri Adem Cebeci'nin sözleri de haberde yer aldı.

Adem Cebeci'nin transfer görüşmelerine dair, "Evet, Fulham ve Nottingham Forest oyuncumuzla ilgileniyor. Kulüpler de şu anda pazarlık halinde" ifadelerini kullandığı aktarıldı.

12 maçta 10 gole katkı

Yarım sezon formasını giydiği CSKA Moskova ile toplam 12 maça çıkan Yusuf Yazıcı 8 gol, 2 asistlik istatistik yakaladı.

Milli futbolcunun Lille ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunuyor. 25 yaşındaki yıldız ismin güncel piyasa değeri 17 milyon Euro.


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