Yusuf Ozan Demir'den Ali Koç'a Hitler hatırlatmalı cevap!

Akit TV spikeri Yusuf Ozan Demir'in de aralarında yer aldığı bir fotoğraf paylaşan, Fenerbahçe Başkanı Ali Koç, görselde yer alanları FETÖ destekçisi olarak karalamaya kalktı.

Ali Koç'un paylaştığı görsele düşülen notta, “Bize saldıranların ortak noktaları, Fenerbahçemizin sıkı sıkıya bağlı olduğu Atatürk ilkelerini sevmiyor olmasıdır. Bu kişiler geçmişte terör örgütü FETÖ’ya hizmet etmekteydi.” ifadeleri yer aldı.

Akit TV spikeri Yusuf Ozan Demir'den Hitler hatırlatmalı cevap

Demir, sosyal medya platformu Twitter üzerinden Koç'a verdiği cevapta, "Yüksek Divan Kurulu'nda benim de aralarında bulunduğum bu görseli 'Bu videodakilerden bazıları geçmişte terör örgütlerine hizmet etmekte idi' diyerek gösteren Ali Koç, Ben ne Divan Oteli'ne maskeli vandal aldım ne de hediye ananas yedim! Dedelerim de Hitler'e krom satmadı!" ifadelerini kullandı.



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