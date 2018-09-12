Yusuf Nazik'in yakalanmasını sevinçle karşıladılar

Reyhanlı’da 2013 yılında düzenlenen, 53 kişinin hayatını kaybettiği bombalı saldırıda Suriye istihbaratıyla irtibatı sağlayan ve failleri yönlendiren Yusuf Nazik'in, MİT tarafından Suriye'nin Lazkiye kentinde yakalanarak Türkiye'ye getirildiğinin duyulmasının ardından 11 Mayıs Şehitleri Derneğinde bir araya gelen Reyhanlılılar, birbirlerine sarılıp sevinç gözyaşı döktü.

"TÜRKİYE ÇOK BÜYÜK BİR DEVLET"

Kalabalık adına konuşan Dernek Başkanı Ahmet Tuna, haberi televizyondan öğrendiklerini söyledi.

Devletin ve şehitlerin her zaman yanlarında olmaya devam edeceklerini belirten Tuna, şunları kaydetti:

"Bütün şehit ailelerinin gözü aydın. Şehitlerimizin yanlarında olmaya devam edeceğiz. Devlete, askere, polise, MİT'e herkese teşekkür ediyorum. Herkes bilsin ki Türkiye çok büyük bir devlet. Haberi aldığımızda şehit aileleri olarak içimize güneş doğdu. Bununla da yetinmiyoruz. Mihraç Ural var, 9 firari daha var. Hepsinin yakalanıp hesap vermesini istiyoruz."

Şehit yakınlarından Döne Kuvvet de devlet görevlilerine teşekkür ederek, "Acılarımız aynı, idam istiyoruz. Bizim ciğerimiz yandı, onların da yansın." dedi.