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Yaşam Yusuf Kaplan ameliyat oldu
Yaşam

Yusuf Kaplan ameliyat oldu

Yeniakit Publisher
2024-05-19 03:51:00 - 2024-05-19 03:56:42
Yusuf Kaplan ameliyat oldu

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, anjiyo ameliyatı oldu. Kaplan sosyal medya hesabından iyi olduğunu açıkladı.

Gazeteci Yazar Yusuf Kaplan, başarılı bir anjiyo ameliyatı oldu. 2 stent takılan Kaplan, sosyal medya hesabından açıklamada bulundu.

"SÜRECİ YAKINDAN TAKİP EDEN BAKANIMIZA YÜREKTEN TEŞEKKÜR EDERİM"

"Çok güzel ve özenli bir operasyon oldu" diyen Kaplan, "Profesör Bilal Boztosun, profesör Ekrem Gürel ve Siyami Ersek'ten profesör Ahmet Çelebi hocalarıma, Mega Medipol'ün nezih ve güzel personeline ve İdarî Müdür Volkan Çiftçi kardeşime ve süreci yakından takip eden @drfahrettinkoca Bakanımıza yürekten teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

Kaplan'ın açıklamasının tamamı şu şekilde;

Bugün anjiyo yapıldı, 2 stent takıldı. Hekimler, “damarlarınız biraz hasarlı, bundan sonra daha dikkatli olmanız lazım,” dediler. Şu ân iyiyim, okumaya, yazmaya başladım ve tabiî 4 renkli kurşun kalem tekniğiyle!
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Çok güzel ve özenli bir operasyon oldu. Profesör Bilal Boztosun, profesör Ekrem Gürel ve Siyami Ersek'ten profesör Ahmet Çelebi hocalarıma, Mega Medipol'ün nezih ve güzel personeline ve İdarî Müdür Volkan Çiftçi kardeşime ve süreci yakından takip eden @drfahrettinkoca Bakanımıza yürekten teşekkür ederim.

Ve tabiî dualarınızla, her daim yanımda olduğunuzu iliklerime kadar hissetmeme yeten ruh dolu kardeşliğinizle bütün MTO talebesi kardeşlerime en kalbî teşekkürlerimi iletmek isterim.

Hastane sürecinde desteklerini ve ilgilerini hiçbir zaman eksik etmeyen kıymetli eşim Gökçen Hoca'ya, oğlum Burak ve gelinim Büşra ile can kardeşlerim Asaf Bayram, Büşra Uçur ve Zeynep Rana Kartancı'ya en içten teşekkürlerimi sunuyorum.

Pazar öğlene doğru taburcu olacağız inşallah. Hekimler, bir hafta evde dinlenmemi ve programları asgarî ölçüde hafifletmemi istediler. Anlayışınız ve ilginiz için teşekkür ederim. Dualarınızı eksik etmezseniz sevinirim. Vesselâm.

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