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Dünya Sıcak hava dalgası ölüm oranlarını zirveye taşıdı! Avrupa’nın en ağır bilançosu o ülkeye ait
Dünya

Sıcak hava dalgası ölüm oranlarını zirveye taşıdı! Avrupa’nın en ağır bilançosu o ülkeye ait

Yeniakit Publisher
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Sıcak hava dalgası ölüm oranlarını zirveye taşıdı! Avrupa’nın en ağır bilançosu o ülkeye ait

Belçika’da haziran ayının sonundaki sıcak hava dalgasında aşırı ölüm oranı yüzde 48’e ulaştı. Yaklaşık 2 bin ilave ölümün kaydedildiği ülke, bu oranla Fransa ve Hollanda’yı geride bıraktı.

Belçika, haziran sonunda etkili olan aşırı sıcaklarda Avrupa’nın en yüksek aşırı ölüm oranını kaydetti.

 

Avrupa Ölüm İzleme Ağının (EuroMOMO) güncel verileri, Belçika'da haziran ayının sonundaki sıcak hava dalgasında yüzde 48 ile Avrupa'daki "en yüksek aşırı ölüm" oranının kaydedildiğini ortaya koydu.

 

Bu oran, komşu ülkeler Fransa'da yüzde 23, Hollanda'da ise yüzde 13 olarak hesaplandı.

Aşırı sıcaklardan sosyoekonomik açıdan daha dezavantajlı bölgelerde yaşayanlar daha fazla etkilendi.

 

Belçika'nın daha yoğun kentleşmiş yapısının serinleme imkanlarını sınırladığı ve yüksek sıcaklıkların etkisini artırdığı değerlendirmesi yapıldı.

 

Belçika Halk Sağlığı Enstitüsü (Sciensano), haziran ayındaki sıcak hava dalgası ile temmuz ayının ilk günlerinde yaklaşık 2 bin ilave ölüm kaydedildiğini, bunun yüzde 48'lik aşırı ölüm oranına karşılık geldiğini açıklamıştı.

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