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Gündem 150 bin liralık motorla 246 bin lira ceza yedi
Gündem

150 bin liralık motorla 246 bin lira ceza yedi

Yeniakit Publisher
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150 bin liralık motorla 246 bin lira ceza yedi

İstanbul Başakşehir’de piyasa değeri 150 bin liralık motosikletle akrobatik hareketler yapan ehliyetsiz sürücüye 246 bin TL para cezası kesildi, motosiklet 60 gün süreyle trafikten men edildi.

27 Temmuz günü saat 00.45 sıralarında Başakşehir ilçesinde bir motosiklet sürücüsünün trafikte akrobatik hareketler yaptığı yönündeki ihbar üzerine Başakşehir İlçe Emniyet Müdürlüğü Trafik Denetleme Büro Amirliği ekipleri çalışma başlattı. Yapılan araştırmalar sonucunda motosikletin sahibi Mecid N. isimli şahsa ulaşıldı. Araç sahibi, motosikletini arkadaşına verdiğini söyledi. Öte yandan, motosikletin değerinin yaklaşık 150 bin lira olduğu öğrenildi.

60 GÜN SÜREYLE MEN EDİLDİ

Ekiplerin yaptığı kontrollerde motosikleti kullanan Nureddin Al olduğu ve ehliyetsiz olarak motosikletle akrobatik hareketler yaptığı tespit edildi. Sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun ilgili maddeleri kapsamında toplam 246 bin TL idari para cezası uygulandı. Motosiklet ise 60 gün süreyle trafikten men edildi.

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