Adıyaman'da yürekler ağza geldi
Adıyaman'da yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si dumandan etkilendi, 1'i yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
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Adıyaman'da yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si dumandan etkilendi, 1'i yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.
Kahta ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 5. Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.
Beyaz eşya ile mutfak tüplerinin bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında çok sayıda mutfak tüpü patladı. Yangına müdahale eden itfaiye personelinden 2'si dumandan etkilenirken, 1'i yaralandı.
Yaralı itfaiye personeli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenenlere ise ambulansta müdahale edildi.
Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.
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