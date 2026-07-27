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Adıyaman'da yürekler ağza geldi

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AA Giriş Tarihi:

Adıyaman'da yürekler ağza geldi

Adıyaman'da yangına müdahale eden itfaiyecilerden 2'si dumandan etkilendi, 1'i yaralandı. Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı.

#1
Foto - Adıyaman'da yürekler ağza geldi

Kahta ilçesine bağlı Fırat Mahallesi 5. Sokak'taki bir iş yerinde henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı. İhbar üzerine bölgeye sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi.

#2
Foto - Adıyaman'da yürekler ağza geldi

Beyaz eşya ile mutfak tüplerinin bulunduğu alanda başlayan yangın kısa sürede büyüdü. Yangın sırasında çok sayıda mutfak tüpü patladı. Yangına müdahale eden itfaiye personelinden 2'si dumandan etkilenirken, 1'i yaralandı.

#3
Foto - Adıyaman'da yürekler ağza geldi

Yaralı itfaiye personeli, sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı, dumandan etkilenenlere ise ambulansta müdahale edildi.

#4
Foto - Adıyaman'da yürekler ağza geldi

Yaklaşık 2 saat süren müdahalenin ardından yangın kontrol altına alındı. Ekiplerin bölgedeki soğutma çalışmaları sürüyor.

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