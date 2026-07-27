ABD'yi alarma geçiren görüntü! Çin'in gizli silahı ilk kez görüldü

Çin, Hint-Pasifik'teki askeri kapasitesini güçlendirme çalışmalarını sürdürürken, ülkenin yeni nesil saldırı denizaltısı ilk kez uydu görüntülerine yansıdı.

ABD merkezli uydu görüntüleme şirketi BlackSky tarafından mayıs ayında kaydedilen ve kamuoyuyla yeni paylaşılan görüntülerde, Şanghay'daki Jiangnan Tersanesi'nde inşa edilen gizemli bir denizaltı dikkat çekti.

Görüntüler, Çin'in deniz kuvvetleri modernizasyonunda yeni bir aşamaya geçtiği yönündeki değerlendirmeleri güçlendirdi.

Yeni sınıf mı, geliştirilmiş Tip 093 mü?

Savunma uzmanları, uydu görüntülerinde görülen platformun Çin'in mevcut Tip 093 "Shang" sınıfı nükleer saldırı denizaltısının geliştirilmiş bir versiyonu ya da tamamen yeni bir sınıfa ait olabileceğini değerlendiriyor.

Perceptum Araştırma Şirketi'nin kurucusu Timothy Heath, South China Morning Post'a yaptığı değerlendirmede, denizaltının mevcut modellerden belirgin şekilde ayrıldığını ve yeni bir sınıf olma ihtimalinin yüksek olduğunu ifade etti.

Yaklaşık 120 metre uzunluğunda ve 10 metre genişliğinde olduğu tahmin edilen platformun, Çin'in bugüne kadar geliştirdiği en gelişmiş saldırı denizaltılarından biri olabileceği belirtiliyor.

Sessizlik teknolojisi dikkat çekiyor

Yeni denizaltının en dikkat çeken özelliği ise kuyruksuz X-form dümen tasarımı ve düşük akustik izi oldu.

Uzmanlara göre daha küçük kule yapısı ve daha kompakt gövde tasarımı sayesinde su altındaki sürtünme ve türbülans önemli ölçüde azalıyor. Bu da hem daha sessiz hareket edilmesini hem de daha yüksek su altı hızlarına ulaşılmasını sağlıyor.

Düşük akustik iz sayesinde platformun pasif sonar sistemleri, deniz tabanı sensör ağları ve ABD Donanması'nın kullandığı P-8 Poseidon deniz karakol uçakları tarafından tespit edilmesinin çok daha zor hale gelebileceği ifade ediliyor.

ABD için yeni güvenlik sınavı

Askeri uzmanlar, Çin'in sessiz hareket kabiliyeti yüksek yeni nesil denizaltılar geliştirmesinin, Pasifik'teki güç dengelerini etkileyebileceğini değerlendiriyor.

Özellikle Tayvan Boğazı ve Güney Çin Denizi'nde artan askeri hareketlilik dikkate alındığında, bu tür platformların ABD ve müttefiklerinin denizaltı savunma stratejilerini yeniden gözden geçirmesine neden olabileceği belirtiliyor.

Güç sistemi henüz bilinmiyor

Uydu görüntüleri, denizaltının dış tasarımı hakkında önemli ipuçları verse de platformun nükleer enerjiyle mi yoksa konvansiyonel tahrik sistemiyle mi çalıştığı henüz netlik kazanmış değil.

Çin Savunma Bakanlığı ise yeni denizaltıya ilişkin herhangi bir resmi açıklama yapmadı.

Öte yandan açık kaynak verilerine göre Çin, 2021-2025 yılları arasında yaklaşık 79 bin ton deplasmana sahip 10 yeni denizaltıyı donanma envanterine kattı. Bu süreç, Pekin'in deniz gücünü küresel ölçekte artırma hedefinin önemli göstergelerinden biri olarak değerlendiriliyor.