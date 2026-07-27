CHP'deki kavga daha yeni başlıyor! Mehmet Acet'ten çarpıcı analiz

Haber7 yazarı Mehmet Acet, son köşe yazısında 2023 Cumhurbaşkanlığı seçimlerinden başlayarak muhalefetin yaşadığı siyasi süreci kapsamlı şekilde ele aldı. Acet, seçim öncesinde muhalefet cephesinde oluşan yüksek beklentilerin sandık sonuçlarıyla karşılık bulmadığını belirterek, kamuoyuna sunulan birçok değerlendirmenin analizden çok temenni niteliği taşıdığını savundu.

"Kılıçdaroğlu'nun rahat kazanacağı algısı oluşturuldu"

Yazısında, Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının kesinleştiği dönemde hem Türkiye'de hem de uluslararası kamuoyunda seçimi rahat kazanacağı yönünde güçlü bir algı oluşturulduğunu ifade eden Acet, Reuters'ın o dönemde Kılıçdaroğlu'nun seçimleri yüksek oy oranıyla kazanacağı yönündeki haberini de örnek gösterdi.

Acet, seçim sonrasında ise muhalefet cephesinde büyük bir hayal kırıklığı yaşandığını belirterek, bu durumun nedeninin bazı çevreler tarafından daha sonra "analiz yapmak yerine temennide bulunulması" şeklinde değerlendirildiğini aktardı.

"31 Mart sonrası dengeler yeniden değişti"

Acet'e göre CHP'nin 31 Mart 2024 yerel seçimlerindeki başarısı muhalefetin moralini yükseltse de, sonraki süreçte yaşanan gelişmeler siyasi tabloyu tamamen değiştirdi.

Yazar, mutlak butlan kararının ardından CHP'nin fiilen iki ayrı siyasi yapı görünümüne büründüğünü belirterek, bir tarafta Kemal Kılıçdaroğlu yönetimindeki CHP'nin, diğer tarafta ise Özgür Özel'in kurduğu Yeni Parti'nin bulunduğunu ifade etti.

"Yeni Parti beklenen sıçramayı yapamadı"

Mehmet Acet, kamuoyunda Yeni Parti lehine oluşan olumlu havaya rağmen bunun henüz seçim karşılığına dönüşmediğini savundu. Yazısında, daha önce tamamen CHP'ye ait olan seçmen desteğinin bugün iki parti arasında bölündüğünü belirten Acet, Yeni Parti'nin önemli bir tabana ulaşmasına rağmen beklenen büyük yükselişi gerçekleştiremediği görüşünü dile getirdi.

"Kılıçlar kolay kolay kınına girmeyecek"

Acet, CHP ile Yeni Parti arasındaki siyasi rekabetin önümüzdeki dönemde daha da sertleşeceğini öne sürdü. BirGün gazetesindeki "figüran" tartışmasını ve Kemal Kılıçdaroğlu'nun "CHP, malı götürenlerle yan yana duramaz" sözlerini hatırlatan Acet, iki tarafın da birbirine karşı sert bir siyasi mücadele yürütmeye devam edeceğini savundu.

Yazısını, muhalefet içerisindeki gerilimin kısa vadede sona ermeyeceği değerlendirmesiyle tamamlayan Acet, verilen "muhalefete muhalefet etmeyeceğiz" mesajlarının pratiğe yansımadığını ve taraflar arasındaki siyasi rekabetin süreceğini ifade etti.