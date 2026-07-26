Ankara'da skandal! CHP'li Büyükşehir'in iş bilmezliği vatandaşı çileden çıkardı!

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yol çalışmasının ardından iki kez kanalizasyon sularının bastığı binanın yöneticisi isyan etti.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin (ABB) yol çalışmasının ardından 20 yıldır yaşadıkları binayı 2 buçuk ayda iki kere kanalizasyon sularının bastığını söyleyen bina yöneticisi Recep Çağlın, belediyeye isyan etti. Çağlın, hem polise hem belediyeye şikayette bulunmasına rağmen bir sonuç alamadığını ifade etti. 20 senedir kanalizasyon basmayan binayı kanalizasyon suları bastığını ifade eden Çağlın, "Şehit Ali Rıza Altın Caddesi’ne büz döşendi. Bu büz döşendikten sonra bu mağduriyeti yaşamaktayız. Aynı zamanda binanın yöneticisiyim. Dünden bu yana mahvolduk. Binaya kokudan girilmiyor. Belediyeden bir sonuç alamadık. Daha öncekinde de aynı mağduriyeti yaşadık. Dün sabahleyin sularımız kesildi. Gece 00.00’da geleceği söylenmişti fakat bugün 11.30’da geldi. Tekrar kesildi yarın 06.00’da gelecek. Evimde hastam var. Burası Ankara, başkent. Ben bu başkentte bunları yaşıyorum. Derdime bir çare bulamadım. Derdimi ifade edecek kimse bulamadım. Ben çaresiz mağdur kaldım. Benim sesimi bir duysunlar. Büyükşehir Belediyesi’nin çalışmasını bir görsünler. Her şey ortada. Daha önce çok mağduriyet yaşadım. Burası nasıl temizlenecek? Burası ilaçlanacak, burası badana olacak. İşin masrafını ikinci boyuta bıraktım. Başkentte yaşanıyor bunlar. Söyleyecek bir söz bulamıyorum. Her şey ortada göründüğü gibi" diye konuştu.

"Belediyeden ‘O sizin sorununuz, afete ne yapabiliriz’ diye geçiştirdiler"

ABB’den ‘Ankara’da afet oldu ondan böyle’ cevabını duyduklarını söyleyen Çağlın, "Bizim bu binamızın böyle olmasının bizimle bir alakası yok. Tamamen yukardan gelen kanal suyunun tıkalı olup, bizim binaya vurmasıyla yaşadık biz bu olayı. ‘O sizin sorununuz, afete ne yapabiliriz’ diye geçiştirdiler. Ben çaresizlik için 112’yi aradım. 112’yi arayınca polis geldi, ’Tutanak tutalım’ dediler. ’Tutanağı tutup belediyeye bildiririz’ dediler. Şu ana kadar bana dönüş olmadı. Kimseye derdimi, kendimi ifade edemedim" ifadelerini kullandı.

"Kaderimizle baş başayız"

Belediyeden olumlu yanıt alamadığını aktaran Çağlın, "Yetkili benimle muhatap olmadı. Kaderimizle baş başayız. Yetkililer hakkında davacı olmak istiyorum. Kimse görevini yapmayan kötüye kullanan. Su kesintisi, kanal basması bir mağduriyet yaşıyoruz. Şurada ölsek kimsenin haberi olmayacak, kimse bilmeyecek. Kaderimizle baş başa yaşıyoruz. Sıkıntımdan 112’yi arıyorum. Çalışan, işini yapan, işini takip eden yok" dedi.