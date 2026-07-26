  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Solcu sanatçılar şaşırtmıyor: Kadir İnanır’ın gizli serveti ortaya çıktı! Rolex saatler, altın çakmaklar.... 'Lozanda, Hilafeti ve Şeriatı Kaldırma Sözü Verildi!' 20’den fazla ülke katılıyor! Filistin Konvoyu yola çıkacak Hem Mustafa Kemal’in partisini böldü hem de Anıtkabir’e koştu! Atatürk’ten başka sermayeleri yok Adana'da neler oluyor? 24 saatte 4 ayrı cinayette 6 kişi öldürüldü Şehidlere saygısızlık eden general kim? Ali Karahasanoğlu deşifre etti 'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı Hukukçular uyardı: İmamoğlu'nun kayıp paraları Yeni Parti'ye mi akacak? Rum kışlasında Türk'e küfür talimi İttapar terörü! Köpeğine Taş Atan Çocuğu Döverek Öldürdü!
Gündem CHP’li belediyeyi çalışırken görenler şaşırdı: Partideki temizlik işe yaramış!
Gündem

CHP’li belediyeyi çalışırken görenler şaşırdı: Partideki temizlik işe yaramış!

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
CHP’li belediyeyi çalışırken görenler şaşırdı: Partideki temizlik işe yaramış!

İstanbul'da etkili olan yağışın ardından Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. CHP’li bir belediyeyi ilk defa çalışırken gören vatandaşlar ise şaşırdı. Bir vatandaşın belediye ekiplerinin çalışmasını, "CHP parti içindeki temizliği yaptıktan sonra CHP belediyeleri de hizmet etmeye başladı" yorumu gündem oldu.

İstanbul'da yoğun yağışların ardından Beylikdüzü Belediyesi çevre temizliği yaptı. Sokaklar, caddeler tazyikli suyla yıkandı. Temizlik çalışması sırasında ekipleri görüntüleyen bir vatandaş ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşın "CHP parti içindeki temizliği yaptıktan sonra CHP belediyeleri de hizmet etmeye başladı. Uzun bir aradan sonra hizmet etmek akıllarına geldi. Şu anda sokakları temizliyorlar" ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.

'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı
'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı

Gündem

'Kilolu çıktım' kaprisi CHP’li belediyeye 800 bin liraya patladı

Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz
Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz

Gündem

Özgür Özel’in CHP'deki Truva Atı kim? Melih Altınok’tan çarpıcı analiz

CHP’li belediye Adanalıyı isyan ettirdi! Hizmet yok kaçan çok
CHP’li belediye Adanalıyı isyan ettirdi! Hizmet yok kaçan çok

Gündem

CHP’li belediye Adanalıyı isyan ettirdi! Hizmet yok kaçan çok

Yardımcısı "yolsuzluk"tan tutuklanmıştı… CHP’li başkan kendi adamını savunamadı!
Yardımcısı “yolsuzluk”tan tutuklanmıştı… CHP’li başkan kendi adamını savunamadı!

Siyaset

Yardımcısı “yolsuzluk”tan tutuklanmıştı… CHP’li başkan kendi adamını savunamadı!

Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!
Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!

Gündem

Gürsel Tekin açıklayacağını söyledi: Şeytanın aklına gelmeyecek bir şey yapmışlar!

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23