CHP’li belediyeyi çalışırken görenler şaşırdı: Partideki temizlik işe yaramış!
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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İstanbul'da etkili olan yağışın ardından Beylikdüzü Belediyesi ekipleri, sokaklarda temizlik çalışması gerçekleştirdi. CHP’li bir belediyeyi ilk defa çalışırken gören vatandaşlar ise şaşırdı. Bir vatandaşın belediye ekiplerinin çalışmasını, "CHP parti içindeki temizliği yaptıktan sonra CHP belediyeleri de hizmet etmeye başladı" yorumu gündem oldu.
İstanbul'da yoğun yağışların ardından Beylikdüzü Belediyesi çevre temizliği yaptı. Sokaklar, caddeler tazyikli suyla yıkandı. Temizlik çalışması sırasında ekipleri görüntüleyen bir vatandaş ise, şaşkınlığını gizleyemedi. Vatandaşın "CHP parti içindeki temizliği yaptıktan sonra CHP belediyeleri de hizmet etmeye başladı. Uzun bir aradan sonra hizmet etmek akıllarına geldi. Şu anda sokakları temizliyorlar" ifadeleri sosyal medyada kısa sürede gündem oldu.