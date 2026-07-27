Araçtan inip kargo çalışanını darbetti! Trafik magandasına 180 bin TL ceza

Trafikte çıkan tartışmada otomobilinden inen sürücü, tartıştığı kargo çalışanını aracın içinde darbetti. yeni kanuna göre araçtan inene 180 bin lira ceza geliyor.

Trafikte kazaların ve kurallara uymayanların önüne geçmek için Meclis'te düzdenleme yapıldı.

Ancak bazı vatandaşlar, yapılan düzenlemlere ve para cezalarına da aldırış etmiyor.

Son olay Niğde'de oldu. Trafikteki kavga, Sıralı Mahallesi Ayhan Şahenk Caddesi'nde meydana geldi.

YOL TARTIŞMASI YAŞANDI

Trafikte bir kargo şirketine ait kamyonetinin sürücüsü ile otomobil sürücüsü arasında yol verme tartışması yaşandı.

OTOMOBİLDEN İNDİ, KARGO ÇALIŞANINI DARBETTİ

Otomobilinden inen sürücü, kargo kamyonetine girerek sürücüyü darbetti.

KASK KAMERASINA YANSIDI

Darp anı, olaya müdahale etmeye çalışan bir motosiklet sürücüsünün kask kamerasına yansıdı.

Çevredekilerin araya girmesiyle arbede sona ererken, taraflar bölgeden ayrıldı.

SALDIRI AMACIYLA ARACINDAN İNENE 180 BİN LİRA CEZA

27 Şubat 2026 tarihli Resmi Gazete'de yayımlanan 7574 sayılı Kanun ile Karayolları Trafik Kanunu'nda yapılan değişiklikler, 'saldırı amacıyla başka bir aracı ısrarla takip etmek veya bu amaçla araçtan inmek' eylemini açıkça yasakladı.

Bu ihlallerde sürücülere 180 bin lira idari para cezası kesiliyor, ayrıca sürücü belgesine 60 gün süreyle el konuluyor ve araç 60 gün trafikten menediliyor.

EKİPLER TRAFİK MAGANDALARINI TAKİBİ BIRAKMIYOR

Sanal Devriye ekipleri, sosyal medyada yayılan görüntüleri inceleyerek failleri hızla tespit ediyor ve bu yaptırımları uyguluyor.

Son günlerde yaşanan olaylar bu riskleri bir kez daha gözler önüne seriyor.