Ankara suya gömüldü, fondaş medya algı peşine düştü! Sözcü’ye tokat gibi cevap

Geçtiğimiz cumartesi günü Ankara’da etkili olan sağanak yağış, CHP’li Büyükşehir Belediyesi’nin altyapıda sınıfta kaldığını bir kez daha tescilledi. Özellikle Mamak ve Keçiören ilçelerini etkisi altına alan su taşkınları, Ankaralı vatandaşlara ve esnafa yine zor anlar yaşattı.

Yaşanan rezaletin ardından Keçiören Belediye Başkanı Mesut Özarslan, altyapı sorumluluğunun doğrudan Ankara Su ve Kanalizasyon İdaresi’nde (ASKİ) olduğunu hatırlatarak belediye ekiplerinin sahada teyakkuzda olduğunu bildirdi. Ancak CHP'li yönetimin altyapı zafiyetini örtbas etmeye çalışan fondaş Sözcü gazetesi, Özarslan'ın bu açıklamalarını hedef alarak algı operasyonuna soyundu. Özarslan’ın geçen yıl ASKİ’ye yaptığı teşekkür paylaşımını suistimal etmeye çalışan medyaya cevap gecikmedi.

FONDAŞ MEDYANIN MANİPÜLASYONUNA SERT TEPKİ

Başkan Mesut Özarslan, "Kamuoyuna Duyurulur" başlığıyla yayımladığı açıklamada, fondaş medyanın ve sosyal medya trollerinin "bahane bulma" taktiklerini yüzlerine vurdu. Doğru işe teşekkür ettiklerini ancak halkın mağduriyetine göz yummayacaklarını vurgulayan Özarslan, şu ifadeleri kullandı:

“Dün yaşanan sel görüntülerinin ardından yaptığım açıklama, hem çalışmalarımızı milletimizle paylaşma hem de aksaklıkların nedenlerini kamu duruşu ve kamu olgunluğuyla ortaya koyma amacı taşımaktaydı. Açıklamamızın ardından, Sözcü Gazetesi gibi manipülatif haber kaynakları ve trol hesaplar üzerinden, çok mahir oldukları 'bahane bulma' yöntemini kullanarak ve geçen sene yaptığım teşekkür paylaşımını yayınlayarak saldırıya geçtiler. Geçen yıl yaptığım paylaşım gayet açıktı: Keçiören’de başlatılan altyapı çalışmaları için ASKİ’ye teşekkür ettim. Çünkü kim doğru bir iş yaparsa teşekkür etmekten çekinmem. Ancak eksiklik gördüğümüzde eleştirmek ve bunu paylaşmak da bizim milletimize karşı sorumluluğumuzdur.”

"KOSKOCA BİR YIL GEÇTİ, CHP'Lİ YÖNETİM NE YAPTI?"

Altyapı hamlesi adı altında algı yürütüldüğünü, aradan geçen bir yılda hiçbir ilerleme sağlanamadığını belirten Özarslan, CHP’li yönetimin yetersizliğini şu sözlerle gözler önüne serdi:

“Başlatılan altyapı çalışması kıymetlidir, emeği geçenlere teşekkür ediyoruz' dedik. Aradan koskoca bir yıl geçti. Peki ne değişti? Dün yağan yağmurda yine sokaklar suya gömüldü, yine vatandaşlarımız mağdur oldu, yine esnafımızın yüreği ağzına geldi. Demek ki başlatılan o çalışmalarda hiçbir ilerleme sağlanmamış.”

“Demek ki altyapıda, ızgara yetersizliğinde, rögar temizliğinde, hazırlıkta ve kriz yönetiminde ciddi eksiklikler var. Geçmiş dönem konuşulanlarla bugün konuşulanlar konusunu açarak gündemi değiştirenler, gün gelir mahcup olurlar!”

"ASKİ’DEKİ LİYAKATSİZ KADROLAŞMA ANKARALIYI MAĞDUR EDİYOR"

Siyaset değil, Keçiören halkının can ve mal güvenliğini düşündüklerini vurgulayan Özarslan, Ankara Büyükşehir Belediyesi ve ASKİ’deki liyakatsiz yapılanmayı işaret ederek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Bizim derdimiz Keçiören, siyaset değil. Bizim derdimiz, yağmur yağdığında korkuyla camdan dışarı bakan vatandaşımız. Dün iyi niyete teşekkür ettik. Bugün yapılmayan işi eleştiriyoruz. Yarın kim doğru yaparsa yine teşekkür eder, kim görevini yapmazsa yine karşısında dururuz.

Tekrarlıyorum: Altyapıdaki olumsuzluklar, ASKİ’deki liyakatsız kadrolaşma ve plansız yönetim anlayışı nedeniyle yaşanmaktadır. Kabul etseniz de etmeseniz de gerçek budur. Bu gerçekle Ankaralılar her yağışta yüzleşmektedir. En azından bundan sonrası için, şehri yönetme sorumluluğu olan kişilerin de bu gerçekle yüzleşip gereğini yapmaları tek temennimdir.”