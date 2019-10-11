0553 313 94 23

Yusuf Güney paylaştı, sosyal medya yıkıldı

Milli değerlere sahip çıkmasıyla tanınan şarkıcı Yusuf Güney, Barış Pınarı Harekatı kapsamında bomba bir paylaşımda bulundu. Paylaşımında, polislerle Komando Marşı okuyan Güney'in videosu, sosyal medyada gündem oldu.

11 Ekim 2019 Cuma 16:30

Türkiye tarafından Suriye'de düzenlenen Barış Pınarı Harekatı'nın ardından şarkıcı Yusuf Güney'den anlamlı video geldi. Güney'in polislerle okuduğu Komando Marşı sosyal medyada gündem oldu.

Ünlü şarkıcı Yusuf Güney Suriye'ye yönelik gerçekleştirilen Barış Pınarı Harekatı'nı konu alarak çektiği video Twitter'da TT oldu. Güney, Erzincan'da bir araya geldiği polislerle Komando Marşını söyledi. Kısa süre içerisinde paylaşım rekoru kıran videoya, Twitter'da binlerce kullanıcı yorum yağdırdı.

"Uykular haram"

Güney, kişisel ınstagram hesabından "Bir Operasyon var bu gece .. Uykular haram , içimiz buruk dualarla sağsağlim kahramanlarımızı beklemekteyiz. Sesi solugu çıkmayan susan tüm soysuzlara gelsin Erzincan POMEM'deki kahraman polislerimizin kükreyişleri" notuyla polislerle birlikte söylediği komando marşını paylaştı.

Ne olmuştu?

Türk Silahlı Kuvvetlerine (TSK) ait F16 savaş uçakları, Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında Fırat Nehri'nin doğusunda yer alan ve yaklaşık 30 kilometre derinlikteki terör örgütü YPG/PKK hedeflerini Çarşamba günü saat 16:00 sıralarında imha etmişti.

Ayn İsa ilçesi çevresindeki Rami Hava Üssü ve cephaneliği ile Aluk, Mustel, Esadiye, Fender ve Huşan köylerindeki terör örgütü hedefleri, savaş uçaklarınca bombalanmıştı.

Bombardımanda Resulayn ilçesi ve bazı çevre köyler ile Derik ve Kamışlı ilçeleri kırsalındaki terörist unsurlar da vurulmuştu.

Kara Harekatı da akşam başlamıştı

Türkiye'nin güney sınırında oluşturulmaya çalışılan terör koridorunu yok etmek, bölgeye barış ve huzuru getirmek amacıyla başlatılan Barış Pınarı Harekatı kapsamında kara harekatı da hava saldırısından saatler sonra başlamıştı.

Akar beraberinde Genelkurmay Başkanı Güler ve komutanlarla Barış Pınarı Harekatını Silahlı Kuvvetler Komuta ve Harekat Merkezinden sevk, idare ediyor.

Akit Youtube Kanalına Abone Ol

Haftanın Özeti

www.yeniakit.com.tr internet sitesinde yayınlanan yazı, haber, röportaj, fotoğraf, resim, sesli veya görüntülü sair içeriklerle ilgili telif hakları Uğurlu Gazetecilik Basın Yayın Matbaacılık Reklamcılık Limited Şirketi’ne aittir. Bu içeriklerin iktibas hakkı saklıdır. İzinsiz ve kaynak gösterilmeksizin iktibas olunamaz; hiçbir surette kopyalanamaz, yeniden yayıma konulamaz.
Haber Tarihi: 11 Ekim 2019 Cuma 16:30
  1. Erzincan
  2. Barış Pınarı Harekatı
  3. Yusuf Güney

YORUM YAZ

  • davincidavinci20 dk önce
    bu harekata herkes destek vermeli.esat bizimle dalga geçiyor.işgalciler diyor.halbuki gaziantep şanlıurfayı bilerek suriyelilerle kuşatıyor.çünkü orada onların başından beri yapılmasına karşı oldukları atatürk barajı var.

Günün Özeti

Bugünkü Akit

Bugünkü Yazılar

Son Eklenen Haberler

EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son durum ne? 2019 EYT haberleri
  1. EYT emeklilikte yaşa takılanlarda son..
  2. Cengiz Ünder’den dikkat çeken harekat..
  3. Fahrettin Altun paylaştı! Harekat..
  4. Avni Özgürel: Türkiye'ye verilen..
  5. Doktor, bir diğer doktor tarafından..
  6. Sultan 2. Abdülhamid Han'ın torunu..
  7. "Barış Pınarı Harekatı'nın ne zaman..
  8. Stratejist Galip İlhaner: Türkiye,..
  9. Yusuf Güney paylaştı, sosyal medya..
  10. YPG/PKK'nın sözde üst yönetim..
  11. Türkiye tek yürek oldu: Bu operasyonu..
  12. ABD'nin planına Rus lider Putin'den..
  13. Abdullah Ağar yayın yapılan yerin..
  14. 'Patriotları çekeriz' demişlerdi!..
  15. Teröristler yine sivillere saldırdı!..
  16. İstanbul'daki Suriyelilerden Barış..
  17. Feyzioğlu açtı ağzını yumdu gözünü!..
  18. İhbar tazminatı nedir nasıl alınır?..
  19. Erdoğan 'sınırları açarız' demişti!..
  20. Mazeret izni kaç gündür?
  21. Rusya'dan 'Barış Pınarı Harekatı'..
  22. Harekata karşı çıkan HDP'li Ali..
  23. Süleyman Soylu: PKK'yı alır DAEŞ'le..
  24. Metin Şentürk’ten duygulandıran..
  25. Fransa'nın Barış Pınarı Harekatı'ndan..
  26. Mazeret izini yıllık izinden düşer mi?
  27. Komşu'yu korku sardı: Türkiye kapıları..
  28. Hırvatistan Cumhurbaşkanı'nın gafı..
  29. Kayserispor, Samet Aybaba ile sözleşme..
  30. Dışişleri Bakanlığından flaş harekat..
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Ülke ülke sayıp resti çekti! Erdoğan’dan zehir zemberek Barış Pınarı Harekatı açıklaması
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Cumhurbaşkanı Erdoğan 'ilerisini söylemiyorum' derken ne demek istedi?
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat haberini sunan Amerikalı spikerin zor anları
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Harekat sonrası çıldırdılar! Erdoğan'a saldırdı
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!
Suriye'de ABD'yi şok eden görüntü!

Günün Karikatürü

11 Ekim 2019
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Katar medyasından akılalmaz "Barış Pınarı Harekatı" haberi!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!
Akşener ittifak tartışmalarına son noktayı koydu!