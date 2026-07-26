KOBİ'ler için dev destek paketi: Proje başına 20 milyon lira hibe

Çağrıya uluslararası başvurular, 10 Eylül'de sona erecek. Ulusal ön proje başvuruları da 24 Eylül'de tamamlanacak. Uluslararası değerlendirmede kabul edilen projeler yeniden ulusal hakem değerlendirmesine alınmayacak. TEYDEB programlarıyla küçük ve orta boy işletmelere destek Öte yandan, TÜBİTAK Teknoloji ve Yenilik Destek Programları Başkanlığınca (TEYDEB) yürütülen Sanayi AR-GE Destek ile KOBİ AR-GE Başlangıç Destek programları kapsamında başvurular alınmaya başlandı. Programlarla, tüm sektör ve teknoloji alanlarında yeni ürün tasarlanması ve geliştirilmesi, mevcut ürünlerin iyileştirilmesi, ürün kalitesini artıracak veya maliyetleri azaltacak yeni teknikler ile üretim teknolojilerinin oluşturulmasına yönelik AR-GE ve yenilik projeleri desteklenecek. Sanayi AR-GE Destek Programı kapsamında KOBİ'lerin uluslararası pazarlara yönelik ürün geliştirme, yurt dışına bağımlı olunan alanlarda rekabetçi yerli teknolojiler kazanma ve güçlü ticarileşme potansiyeline sahip teknolojik ürünler ortaya çıkarma kapasitesinin artırılması amaçlanıyor. KOBİ AR-GE Başlangıç Destek Programı ile de özellikle AR-GE faaliyetlerine başlangıç aşamasındaki KOBİ'lerin sistematik proje yürütme yetkinliği kazanması, işletmelerde AR-GE ve yenilikçilik kültürünün yaygınlaşması, yerlileşmenin ve teknolojik rekabet gücünün artırılması hedefleniyor.