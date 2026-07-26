KOBİ'ler için dev destek paketi: Proje başına 20 milyon lira hibe

Ortaklı başvurulara 850 bin euroya kadar bütçe! Toplam bütçesi 4 milyon euro olan çağrıda, her bir Türk proje ortağının bütçesi 600 bin euroyu geçemeyecek. Türkiye'den birden fazla kurum veya kuruluşun ortak başvurusunda ise toplam proje bütçesi en fazla 850 bin euro olabilecek. Sermaye şirketi olmayan kurumların bütçe payı, toplam proje bütçesinin yüzde 50'sini ve 300 bin euroyu aşamayacak. Projelerin süresi en fazla 36 ay olacak. Destek oranı büyük ölçekli kuruluşlar için yüzde 60, KOBİ'ler için yüzde 75 olarak uygulanacak. Kamu idareleri, özel bütçeli idareler, vakıf üniversiteleri, eğitim ve araştırma hastaneleri ile kamu araştırma merkez ve enstitüleri yüzde 100'e kadar desteklenebilecek.