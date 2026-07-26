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Dünya ABD ablukası devam ediyor! 12 geminin rotası değiştirildi
Dünya

ABD ablukası devam ediyor! 12 geminin rotası değiştirildi

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ABD ablukası devam ediyor! 12 geminin rotası değiştirildi

ABD Merkez Komutanlığı, İran limanlarına yönelik deniz ablukasının sürdüğünü açıkladı. CENTCOM, 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotasının değiştirildiğini, ablukaya uymadığı belirtilen 2 geminin hareket kabiliyetinin engellendiğini ve 2 ticari gemiye denetim amacıyla asker çıkarıldığını duyurdu.

ABD Merkez Komutanlığı, İran limanlarını hedef alan deniz ablukasına ilişkin yeni açıklama yaptı.

Açıklamada, uygulamanın etkili şekilde devam ettiği belirtilerek, bölgedeki ticari gemi trafiğine yönelik müdahalelere dair bilgi verildi.

12 TİCARİ GEMİ YÖNLENDİRİLDİ

CENTCOM’a göre 25 Temmuz itibarıyla 12 ticari geminin rotası değiştirildi.

ABD ordusu, söz konusu gemilerin İran limanlarına yönelmesinin engellendiğini bildirdi.

2 GEMİNİN HAREKET KABİLİYETİ ENGELLENDİ

Açıklamada, ablukaya uymadığı belirtilen 2 ticari geminin hareket kabiliyetinin engellendiği aktarıldı.

Bunun yanı sıra 2 ticari gemiye de denetim amacıyla asker çıkarıldığı kaydedildi.

M/T LAVINE İÇİN “İRAN’A GİTMİYOR” AÇIKLAMASI

CENTCOM, 24 Temmuz’da Umman Körfezi’nde seyreden Mozambik bayraklı M/T Lavine adlı gemiye ilişkin de bilgi paylaştı.

Açıklamada, geminin tekrarlanan uyarılara rağmen ablukayı birden fazla kez delmeye çalıştığı öne sürüldü.

ABD ordusu, hareket kabiliyeti engellenen geminin artık İran’a gitmediğini duyurdu.

M/T CHARMINAR’A ASKER ÇIKARILDI

CENTCOM, bugün erken saatlerde Umman Denizi’nde seyreden Komorlar bayraklı M/T Charminar adlı tankere de müdahale edildiğini açıkladı.

Tankere denetim amacıyla asker çıkarıldığı, işlemlerin ardından geminin yolculuğuna devam ettiği bildirildi.

ABD GÜÇLERİ TEYAKKUZDA

ABD Merkez Komutanlığı, bölgedeki güçlerin teyakkuz halinde olmayı sürdürdüğünü vurguladı.

İran limanlarına yönelik deniz ablukası, Hürmüz Boğazı, Umman Körfezi ve Umman Denizi hattındaki gerilimi daha da artıran başlıklardan biri olarak öne çıktı.

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