Aynı sınıfta 4 öğretmen değişti, KDK devreye girdi

Antalya'da bir ilkokul sınıfında kısa sürede dört öğretmenin değişmesi üzerine yapılan başvuruyu inceleyen Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), eğitimde istikrarın sağlanması için Milli Eğitim Bakanlığına kesintisiz görev yapabilecek bir öğretmen görevlendirilmesi yönünde tavsiye kararı verdi.

Antalya'nın Kepez ilçesindeki bir ilkokulda aynı sınıfta kısa süre içinde dört öğretmenin değişmesi üzerine yapılan başvuru sonucunda Kamu Denetçiliği Kurumu (KDK), Milli Eğitim Bakanlığına tavsiye kararı verdi.

Sınıf öğretmeninin doğum iznine ayrılmasının ardından yaşanan öğretmen değişiklikleri nedeniyle bir veli, öğrencilerin eğitim hakkı, eğitimde fırsat eşitliği ve çocuğun üstün yararı ilkesinin ihlal edildiği gerekçesiyle KDK'ye başvurdu.

Başvuruyu değerlendiren KDK, eğitim-öğretim faaliyetlerinin kesintisiz sürdürülebilmesi amacıyla alanında uzman, kadrolu veya eğitim yılı sonuna kadar görev yapabilecek yeterli pedagojik donanıma sahip bir öğretmenin görevlendirilmesi yönünde Milli Eğitim Bakanlığına tavsiyede bulundu.

Kararda, eğitim hizmetinin yalnızca şeklen değil, pedagojik istikrar gözetilerek kesintisiz yürütülmesinin idarenin temel sorumluluklarından biri olduğu vurgulandı. Sık öğretmen değişikliklerinin öğrencilerin akademik ve psikososyal gelişimini olumsuz etkileyebileceği belirtilerek, bu durumun eğitim hakkı ve çocuğun üstün yararı ilkesiyle bağdaşmadığı ifade edildi.

KDK'nın tavsiye kararının ardından Milli Eğitim Bakanlığı, 2026-2027 eğitim öğretim yılı boyunca görev yapmak üzere söz konusu okula başka bir okuldan sınıf öğretmeni görevlendirdi.