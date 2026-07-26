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Dünya Berlin’de LGBT yürüyüşü iptal edildi! Araç aralarına daldı
Dünya

Berlin’de LGBT yürüyüşü iptal edildi! Araç aralarına daldı

Yeniakit Publisher
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Berlin’de LGBT yürüyüşü iptal edildi! Araç aralarına daldı

Almanya’nın başkenti Berlin’de düzenlenen Onur Yürüyüşü, bir sürücünün otomobiliyle kalabalığın arasına girmesi üzerine iptal edildi. Olayda çok sayıda kişinin yaralandığı bildirilirken, bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Berlin’de LGBT dernekleri tarafından 25 Temmuz Cumartesi günü organize edilen Onur Yürüyüşü sırasında panik yaşandı.

Bir sürücünün otomobiliyle yürüyüşe katılanların bulunduğu kalabalığa girdiği bildirildi.

YÜRÜYÜŞ İPTAL EDİLDİ

Berlin Polisi, olayın ardından etkinliğin iptal edildiğini açıkladı.

Polis, iptal kararına gerekçe olarak çok sayıda kişinin yaralanmasını gösterdi.

YARALI SAYISI NETLEŞMEDİ

Yetkililer, olayda yaralananların bulunduğunu doğruladı.

Ancak yaralı sayısına ilişkin henüz resmi ve net bir rakam paylaşılmadı.

POLİSTEN “ALANI TERK EDİN” ÇAĞRISI

Alman güvenlik güçleri, sosyal medya platformu X üzerinden katılımcılara uyarıda bulundu.

Polis, bölgede bulunanlardan alanı terk etmelerini istedi.

BÖLGEYE ÇOK SAYIDA EKİP SEVK EDİLDİ

Olayın ardından yürüyüş güzergahına çok sayıda kolluk kuvveti ve yardım ekibi yönlendirildi.

Güvenlik güçlerinin bölgede geniş önlem aldığı, sağlık ekiplerinin ise yaralılara müdahale ettiği aktarıldı.

SORUŞTURMA BAŞLATILDI

Otomobilin kalabalığa neden girdiğine ilişkin henüz resmi bir açıklama yapılmadı.

Yetkililerin olayın kaza mı yoksa kasıtlı bir saldırı mı olduğunu belirlemek için inceleme başlattığı bildirildi.

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Yorumlar

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yürüyüşe hareket gelmiş desene ...aksiyon macera eylem hepsi bu ekranlarda....
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