Yusuf Güney gözaltına alındı: Uyuşturucudan yakalama kararı vardı
Ünlü şarkıcı Yusuf Güney, hakkında yürütülen uyuşturucu soruşturması kapsamında İstanbul’da gözaltına alındı. Sağlık kontrolünden geçirilen ünlü ismin emniyetteki işlemleri sürüyor.
Magazin dünyası, ünlü şarkıcı Yusuf Güney’den gelen şok haberle sarsıldı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen geniş kapsamlı bir "uyuşturucu" soruşturması çerçevesinde, Güney hakkında yakalama kararı çıkarıldı. Emniyet güçlerinin operasyonuyla gözaltına alınan Güney, prosedür gereği hastaneye götürüldü.
Yusuf Güney, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülen 'Uyuşturucu' soruşturması kapsamında sağlık kontrolünden geçirildi.
Daha önce yaptığı açıklamalar ve mistik konulara ilgisiyle sık sık gündeme gelen Yusuf Güney’in, uyuşturucu iddialarıyla ilgili dosyada ne şekilde yer aldığı ve emniyette vereceği ifade merak konusu oldu.
