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Spor Yusuf Erdoğan'dan 'Trabzonspor' itirafı
Spor

Yusuf Erdoğan'dan 'Trabzonspor' itirafı

Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulunan Kasımpaşalı futbolcu Yusuf Erdoğan, eski yıllarda formasını giydiği bordo mavili kulüple ilgili, "Burada doğmadım ama burada büyüdüm. Türkiye'de bir isim sahibiysem o da Trabzonspor sayesindedir" ifadelerini kullandı.

Yeniakit Publisher
2020-10-30 23:42:00 -
Yusuf Erdoğan'dan 'Trabzonspor' itirafı

Kasımpaşa oyuncusu Yusuf Erdoğan, 4-3 kazandıkları Trabzonspor maçı sonrası açıklamalarda bulundu.

Yusuf Erdoğan açıklamasında şu ifadelerde bulundu:

"Müthiş bir maç oldu. Biz de kazanabilirdik, onlar da kazanabilirdi. Futbol bu yüzden güzel. Son dakikada da olsa hak ettiğimiz bir galibiyet oldu. Trabzonspor'u yendiğimiz için mutluyuz. Herkesin yüreğine sağlık"

"Trabzonspor benim için Avni Aker'de kaldı"

Bana bu statta çok anı biriktirtmediler. Trabzonspor benim için Avni Aker'de kaldı. Trabzonspor deyince aklıma burası değil Avni Aker geliyor. Burada doğmadım ama burada büyüdüm. Türkiye'de bir isim sahibiysem o da Trabzonspor sayesindedir"

Devlerin kabusu oldu

Trabzonspor maçında ağları havalandırmayı başaran Yusuf Erdoğan, bu sezon Kasımpaşa'yı taşıyan isimlerin başında geliyor. Erdoğan, ligde attığı son 4 golü Fenerbahçe, Galatasaray, Trabzonspor ve Medipol Başakşehir maçlarında kaydetti.

 

 

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