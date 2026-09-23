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Medya YÜSİAD’dan Akit Medya’ya ziyaret
Medya

YÜSİAD’dan Akit Medya’ya ziyaret

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YÜSİAD’dan Akit Medya’ya ziyaret

Mazlumların gür sesi Akit Medya Grubu, Küçükçekmece’deki genel merkez binasında önemli konuklarını ağırlamaya devam ediyor.

RIFAT BİLGİN  İSTANBUL

Türkiye Yüzyılı Sanayici ve İş İnsanları Derneği Genel Başkanı Ayhan Bayram ve Genel Başkan Yardımcısı Sabahattin Acar, Akit Medya Grubu’na nezaket ziyaretinde bulundu. Samimi bir atmosferde gerçekleşen ziyarette, misafirleri Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karahasanoğlu ağırlarken YÜSİAD’ın yürüttüğü çalışmalar, iş dünyasına yönelik projeler ve gelecek dönem hedefleri hakkında değerlendirmelerde bulunuldu. Ayrıca iş dünyası, medya ve sivil toplum kuruluşları arasındaki iletişim ve iş birliğinin önemi üzerine karşılıklı fikir alışverişi gerçekleştirildi. YÜSİAD Genel Başkanı Ayhan Bayram, nazik kabulleri, samimi sohbetleri ve misafirperverlikleri dolayısıyla Akit Medya Yönetim Kurulu Başkanı Nuri Karasanoğlu’na teşekkür ederek, görüşmenin hayırlı iş birliklerine vesile olması temennisinde bulundu.

Ziyaret, günün anısına çekilen hatıra fotoğrafıyla sona erdi.

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