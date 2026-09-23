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Yaşam Bursa’da ilginç anlar! Kendini otomobile kilitledi, polisi yanına yaklaştırmadı
Yaşam

Bursa’da ilginç anlar! Kendini otomobile kilitledi, polisi yanına yaklaştırmadı

Yeniakit Publisher
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Bursa Osmangazi'de park halindeki otomobilin içine kendini kilitleyen kadın, polis ekiplerinin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkmadı.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde park halindeki bir otomobilde yaşanan olay çevredekilerin dikkatini çekti.

 

Olay, Osmangazi ilçesi Veysel Karani Mahallesi 12. Mutlu Sokak üzerindeki boş arsada meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 BZM plakalı otomobilin içerisinde bulunan kadın, kendini araca kilitledi. Araç içerisinde bağıran kadını gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine olay yerine polis ekipleri sevk edildi. Öfkeli kadın, ekiplerin tüm çabalarına rağmen araçtan çıkmadı.

 

Kendini araca kilitleyen kadın, polis ekiplerine sağlık durumunun iyi olduğunu söyleyerek ekiplerin uzaklaşmasını istedi. İlginç anlar kameraya yansıdı.

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