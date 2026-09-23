  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Resmen felekleri şaştı! Türkiye’nin dev bankasına çok büyük şok 'Türkiye'yi katakulliye getirdiler' diyen Mete Yarar duyurdu: Bu uçağı almanın bir mantığı kalmadı Fenerbahçe'nin patronu aldığı yeni kararı duyurdu artık! Derdi ortaya çıktı... Valilik son dakika olarak duyurdu! Manisa’daki okul saldırısında yaralanan öğrencilerle ilgili sıcak gelişme Haydarpaşa'nın temellerinde kritik tespit: Ahşap kazıkların yüzde 80'i yok olmuş! Sülalesi para için sıraya girmişken Kadir İnanır’ın yeğeni inşaatta çalışırken görüntülendi! Miras sorusuna verdiği cevap herkesi ters köşe yaptı Dağın zirvesinde fark ettiler... Türkçe bilimsel adı Muş Ters Lalesi: Dünyada sadece Muş'ta yetişiyor Ronaldo ve Messi'yi sollamıştı: Dünyanın en zengin futbolcusu kulüpsüz kaldı!
Otomotiv
5
Yeniakit Publisher
En ucuz elektrikli modelini tanıttı: İşte olası fiyatı ve özellikleri!

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

En ucuz elektrikli modelini tanıttı: İşte olası fiyatı ve özellikleri!

Otomobil devi Nissan, ilk elektrikli modeli Pixo'nun tanıtımı öncesinde görüntüleri sızdırıldı. İşte beklenen fiyatı ve özellikleri...

#1
Foto - En ucuz elektrikli modelini tanıttı: İşte olası fiyatı ve özellikleri!

Nissan'ın 2009 ile 2013 yılları arasında sunduğu şehir modeli Pixo, tamamen elektrikli yeni nesliyle resmi tanıtımından bir gün önce görüntülendi. Yeni model, 1980'lerin efsanevi konseptlerine gönderme yapan retro ve eğlenceli hatlarıyla öne çıkıyor. Sızdırılan gövde fotoğraflarında piksel grafikli LED farlar, kapalı ızgara yapısı ve aerodinamik tasarımlı jantlar göze çarpıyor. Minimalist kabinde ise çift renkli kumaş koltuklar ile ferah bir yaşam alanı sunuluyor.

#2
Foto - En ucuz elektrikli modelini tanıttı: İşte olası fiyatı ve özellikleri!

TEKNİK ÖZELLİKLER Yeni Renault Twingo ile aynı üretim hattını ve altyapıyı paylaşan modelin ön kısmında 80 beygir güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Araç, 27.5 kWh kapasiteli batarya paketi sayesinde 250 kilometrelik WLTP şehir içi menzili vadediyor.

#3
Foto - En ucuz elektrikli modelini tanıttı: İşte olası fiyatı ve özellikleri!

Avrupa pazarında yaklaşık 20 bin eurodan satışa sunulması hedeflenen Pixo, markanın en erişilebilir elektrikli aracı olacak.

#4
Foto - En ucuz elektrikli modelini tanıttı: İşte olası fiyatı ve özellikleri!

Modelin tüm resmi teknik verileri ve detayları 23 Eylül tarihindeki lansmanda netlik kazanacak.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
BM zirvesi öncesi dikkat çeken hamle! Şara vatandaşlarla aynı sandalyeye oturdu
Dünya

BM zirvesi öncesi dikkat çeken hamle! Şara vatandaşlarla aynı sandalyeye oturdu

Birleşmiş Milletler (BM) 81'inci Genel Kurulu’na katılmak üzere ABD'nin New York kentine giden Suriye Cumhurbaşkanı Şara, diplomatik temasla..
Erdoğan'ın sözleri zıplattı! Salondan ayrıldı
Dünya

Erdoğan'ın sözleri zıplattı! Salondan ayrıldı

Başkan Recep Tayyip Erdoğan'ın Birleşmiş Milletleri Genel Kurulu'ndaki konuşması sırasında ilginç anlar yaşandı. Erdoğan'ın, İsrail'in Gazze..
Dünyanın gözü o salondaydı! Başkan Erdoğan BM kürsüsünden insanlık dersi verdi, salon ayakta alkışladı!
Gündem

Dünyanın gözü o salondaydı! Başkan Erdoğan BM kürsüsünden insanlık dersi verdi, salon ayakta alkışladı!

Birleşmiş Milletler Genel Kurulu'nda kürsüye çıkarak mazlumların ve adaletsizliğe uğrayanların gür sesi olan Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdo..
Türkiye bunu da gördü! Ekrem hırsızlığını övünerek anlattı
Gündem

Türkiye bunu da gördü! Ekrem hırsızlığını övünerek anlattı

Kurduğu hırsızlık düzeni ile İstanbul’u soyduğu ortaya çıkınca suç örgütü lideri olarak yargılandığı davada hakkında binlerce yıl ceza isten..
Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama
Gündem

Başkan Erdoğan'dan Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama

Manisa'daki silahlı saldırıya ilişkin açıklama yapan Başkan Recep Tayyip Erdoğan "Bu müessif hadise, ilgili birimlerimiz tarafından titizli..
2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları başladı!
Eğitim

2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi başvuruları başladı!

ÖSYM tarafından 1 Kasım’da yapılacak 2026-KPSS Din Hizmetleri Alan Bilgisi Sınavı için başvuru süreci başladı. İşte, detaylar... ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23