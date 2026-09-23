En ucuz elektrikli modelini tanıttı: İşte olası fiyatı ve özellikleri!
Otomobil devi Nissan, ilk elektrikli modeli Pixo'nun tanıtımı öncesinde görüntüleri sızdırıldı. İşte beklenen fiyatı ve özellikleri...
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Otomobil devi Nissan, ilk elektrikli modeli Pixo'nun tanıtımı öncesinde görüntüleri sızdırıldı. İşte beklenen fiyatı ve özellikleri...
Nissan'ın 2009 ile 2013 yılları arasında sunduğu şehir modeli Pixo, tamamen elektrikli yeni nesliyle resmi tanıtımından bir gün önce görüntülendi. Yeni model, 1980'lerin efsanevi konseptlerine gönderme yapan retro ve eğlenceli hatlarıyla öne çıkıyor. Sızdırılan gövde fotoğraflarında piksel grafikli LED farlar, kapalı ızgara yapısı ve aerodinamik tasarımlı jantlar göze çarpıyor. Minimalist kabinde ise çift renkli kumaş koltuklar ile ferah bir yaşam alanı sunuluyor.
TEKNİK ÖZELLİKLER Yeni Renault Twingo ile aynı üretim hattını ve altyapıyı paylaşan modelin ön kısmında 80 beygir güç üreten elektrik motoru bulunuyor. Araç, 27.5 kWh kapasiteli batarya paketi sayesinde 250 kilometrelik WLTP şehir içi menzili vadediyor.
Avrupa pazarında yaklaşık 20 bin eurodan satışa sunulması hedeflenen Pixo, markanın en erişilebilir elektrikli aracı olacak.
Modelin tüm resmi teknik verileri ve detayları 23 Eylül tarihindeki lansmanda netlik kazanacak.
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