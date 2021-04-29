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Gündem Yürüyüş başlatan nafaka mağduru Can, Külliye' ye dilekçeleri verdi
Gündem

Yürüyüş başlatan nafaka mağduru Can, Külliye' ye dilekçeleri verdi

Süresiz nafaka adaletsizliğine dikkat çekmek için sahaya inen mağdur Erkan Can İstanbul’dan Ankara’ya başlattığı yürüyüşünü Ankara’ya ulaşarak, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi başta olmak üzere yetkili makamları ziyaret etti.

Yeniakit Publisher
2021-04-29 13:42:00 -
Yürüyüş başlatan nafaka mağduru Can, Külliye' ye dilekçeleri verdi

 Yeni Akit  Ankara 

Süresiz nafaka adaletsizliğine dikkat çekmek için İstanbul’dan Ankara’ya yürüyen Erkan Can, Ankara’ya ulaşınca bazı temaslarda bulundu.

Gerekli yerlere dilekçeleri verdim sonuç bekliyorum!

Yeniakit.com.tr’ye konuşan Nafaka Mağduru Erkan Can “Ankara’ya ulaşınca ilk gün Cumhurbaşkanlığı külliyesine giderek gerekli dilekçelerimi verdim. İkinci gün Adalet Bakanlığı’na gittim içeri kadar girip dilekçelerimi verdin. Sonrada siyasi partilere (MHP, Büyük Birlik)ziyarette bulunarak derdimi anlatmaya çalıştım. Büyük Birlik Partisi Genel Başkanı Mustafa Destici ile görüşerek, konuyu anlattım. Ardından da Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı gittim ve dilekçelerimi verdim. Vermiş olduğum evrakları dikkate alarak bana takip numarası verdiler. Daha sonra da gün içerisinde İstanbul’a dönüşümü gerçekleştirdim. İstanbul’da da Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan’ın evine gittim dilekçelerimin hepsini teslim ettim. Bu dakikadan sonra de beklemeye başladım” ifadelerini kullandı.

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