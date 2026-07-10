Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta!

ŞOK, bu hafta sonu ezber bozan bir aktüel ürünle mutfak teknolojisini evlerinize taşıyor. Cumartesi günü raflarda yerini alacak olan 2 litrelik dev çelik termos, gelişmiş çift katmanlı yalıtımı sayesinde içeceklerinizin ısısını gün boyu koruyor. Sızdırmaz emniyet kilidi ve darbelere dayanıklı gövdesiyle piknik ve kamp maceralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu ürün, ŞOK'un bütçe dostu fiyat politikasıyla birleşerek kaçırılmayacak bir fırsata dönüşüyor. Stoklar tükenmeden 11-14 Temmuz tarihleri arasında ŞOK'a uğramayı unutmayın.