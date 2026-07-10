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Ekonomi
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Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta!

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Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta!

ŞOK, bu hafta sonu ezber bozan bir aktüel ürünle mutfak teknolojisini evlerinize taşıyor. Cumartesi günü raflarda yerini alacak olan 2 litrelik dev çelik termos, gelişmiş çift katmanlı yalıtımı sayesinde içeceklerinizin ısısını gün boyu koruyor. Sızdırmaz emniyet kilidi ve darbelere dayanıklı gövdesiyle piknik ve kamp maceralarınızın vazgeçilmezi olmaya aday. Şıklığı ve fonksiyonelliği bir arada sunan bu ürün, ŞOK'un bütçe dostu fiyat politikasıyla birleşerek kaçırılmayacak bir fırsata dönüşüyor. Stoklar tükenmeden 11-14 Temmuz tarihleri arasında ŞOK'a uğramayı unutmayın.

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Foto - Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta!

RELAX ÇELİK TERMOS 2 L Fiyat: 499 TL PAŞABAHÇE BABYLON KAVANOZ 1500 CC Fiyat: 299 TL

#2
Foto - Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta!

ŞOK 50 TL VE ÜZERİ ALIŞVERİŞLERDE GEÇERLİ KASA ARKASI İNDİRİMLER ETİ LİFALİF YULAF EZMESİ İNCE ÖĞÜTÜLMÜŞ 665 G Fiyat: 110 TL ELİDOR ŞAMPUAN ÇEŞİTLERİ 650 ML Fiyat: 165 TL ÜLKER O’LALA SUFLE MİNİ 162 G Fiyat: 45 TL UNI BABY PURE COMFORT ISLAK HAVLU 4X52 ADET Fiyat: 89 TL SELPAK EXTRA YAĞ EMİCİ KAĞIT HAVLU 3 KATLI 8’Lİ Fiyat: 120 TL

#3
Foto - Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta!

BARBIE PLAJ GÜNÜ Fiyat: 749 TL BARBIE EĞLENCELİ HAVUZ SETİ Fiyat: 899 TL

#4
Foto - Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta!

SAMSUNG AR40F12C0AM/SK 12000 BTU KLİMA Fiyat: 28,999 TL TORİMA HALI VE KOLTUK TEMİZLEME MAKİNESİ Fiyat: 5,999 TL

#5
Foto - Modern tasarım ve üstün yalıtım bir arada: Çelik termos 11 Temmuz Cumartesi ŞOK’ta!

BLACK+ DECKER BEG110 750 W AVUÇ TAŞLAMA Fiyat: 2,199 TL BLACK DECKER TEK AKÜ 2 AH DARBELİ MATKAP Fiyat: 3,499 TL

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