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Tarih 10 Temmuz 2006: Şamil Basayev'in şehadeti (Çeçenistan’ın Efsane Komutanı)
Tarih

10 Temmuz 2006: Şamil Basayev'in şehadeti (Çeçenistan’ın Efsane Komutanı)

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10 Temmuz 2006: Şamil Basayev'in şehadeti (Çeçenistan’ın Efsane Komutanı)

Onlar; yaşadıkları döneme maddi manevi anlamda damga vurarak iz bırakıp gittiler. Bugün, Çeçenistan’ın Efsane Komutanı Şamil Basayev'i hayırla yâd ediyoruz.

1965 doğumlu olan Basayev, Moskova Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü mezunuydu. 1992 yılındaki Gürcü-Abhaz savaşında Kuzey Kafkasya’nın akraba halklarından olan Abhazların safında gönüllü olarak savaştı. Buradan Karabağ’a geçen Şamil Basayev, burada da bir süre Azerilerle birlikte Ermeni zulmüne karşı savaştı. Çeçenistan’da yaşananları dünyaya duyurmak için bir Rus yolcu uçağını kaçırarak, Ankara’ya indirdi.



Çeçenistan’a dönerek burada Afganistan cihadına katıldı ve o dönemde eğitilmiş gençlerden müteşekkil bir silahlı güç kurdu. Çeçenistan’ın ilk devlet başkanı olan şehit Cevher Dudayev’in en önemli komutanları arasında yer aldı.



Şamil Basayev, Dudayev’in şehadetinden sonra Budennovsk baskını ve Grozni savunmasında Rusları yıldırarak masaya oturmaya zorladı. 1999 yılının 9 Ağustos’unda Dağıstan’ın Çeçen sınırında operasyon yapan ve halka zulmeden Rus ordusunun işkencelerinden yılmış halkın feryatları üzerine 17 Ağustos’ta Dağıstan’a giren Şamil’in hareketi ikinci Rus-Çeçen savaşının başlangıcı sayıldı. Söylenenin aksine Basayev, Dağıstan’a girip savaşa sebep olmadı. Çünkü Rus ordusunun Dağıstan’a girişinden 8 gün sonra Basayev de direniş için girdi. Bağımsızlık savaşçısı Şamil Basayev’i durdurmak isteyen Ruslar, bir gece içinde ailesinden 11 kişiyi çoluk çocuk demeden katlettiler. Basayev, bütün bunlara karşılık davasından vazgeçmedi.



Çeçen cihadının başladığı yıllardan beri hayatını İslam davasına adayan Şamil Basayev, aynı zamanda entelektüel bir kişilikti. Gerek hayatı, gerek mücadelesi ve gerekse de şehadeti ile dünyaya örnek olan Basayev, 2006 yılının 9 Temmuz’u 10 Temmuz’a bağlayan gecesinde İnguşetya’da bir köy yakınlarında bindiği aracın infilak ettirilmesi sonucu şehit oldu.

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