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Ermeni Mezarlığı'ndaki skandal sonrası başsavcılık harekete geçti

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Ermeni Mezarlığı'ndaki skandal sonrası başsavcılık harekete geçti

Üsküdar Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na verilen tahribat sonrası başsavcılık harekete geçti. Mezar tahripçi şahıs için tutuklama talebinde bulunuldu.

#1
Foto - Ermeni Mezarlığı'ndaki skandal sonrası başsavcılık harekete geçti

Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda, bazı kabirleri tahrip ettiği belirlenen şüpheli, tutuklanması talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.

#2
Foto - Ermeni Mezarlığı'ndaki skandal sonrası başsavcılık harekete geçti

İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 8 Temmuz'da Üsküdar'da bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda tahribat yapıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.

#3
Foto - Ermeni Mezarlığı'ndaki skandal sonrası başsavcılık harekete geçti

Açıklamada, başsavcılığın emniyete verdiği talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.

#4
Foto - Ermeni Mezarlığı'ndaki skandal sonrası başsavcılık harekete geçti

Şüpheli M.K'nin dün polis tarafından gözaltına alındığı, bugün de savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.

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