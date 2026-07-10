Ermeni Mezarlığı'ndaki skandal sonrası başsavcılık harekete geçti
Üsküdar Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na verilen tahribat sonrası başsavcılık harekete geçti. Mezar tahripçi şahıs için tutuklama talebinde bulunuldu.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Üsküdar Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'na verilen tahribat sonrası başsavcılık harekete geçti. Mezar tahripçi şahıs için tutuklama talebinde bulunuldu.
Üsküdar'daki Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda, bazı kabirleri tahrip ettiği belirlenen şüpheli, tutuklanması talebiyle savcılıktan sulh ceza hakimliğine sevk edildi.
İstanbul Anadolu Cumhuriyet Başsavcılığından yapılan açıklamada, 8 Temmuz'da Üsküdar'da bulunan Surp Garabed Ermeni Mezarlığı'nda tahribat yapıldığının bildirilmesi üzerine soruşturma başlatıldığı belirtildi.
Açıklamada, başsavcılığın emniyete verdiği talimat doğrultusunda yapılan çalışmalar sonucu şüphelinin tespit edildiği ifade edildi.
Şüpheli M.K'nin dün polis tarafından gözaltına alındığı, bugün de savcılıktaki ifadesinin ardından tutuklanması talebiyle sulh ceza hakimliğine sevk edildiği bildirildi.
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