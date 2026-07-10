İletişim Başkanı Duran'dan NATO açıklaması! Türkiye'nin etkin rolü ortaya kondu

Duran, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda, 36. NATO Devlet ve Hükümet Başkanları Zirvesi kapsamında Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın temaslarını yakından takip ettiklerini ifade etti.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve boyunca gerçekleştirdiği görüşmeler ve yaptığı açıklamalarla önemli mesajlar verdiğini belirten Duran, temaslarda ikili ilişkiler, savunma sanayii, ticaret, güvenlik, Avrupa güvenlik mimarisi ile bölgesel ve küresel gelişmelerin kapsamlı şekilde ele alındığını aktardı.

LİDERLERLE KRİTİK GÖRÜŞMELER

Duran’ın paylaşımına göre Cumhurbaşkanı Erdoğan, zirve kapsamında Fransa Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, İtalya Başbakanı Giorgia Meloni, Almanya Şansölyesi Friedrich Merz, Birleşik Krallık Başbakanı Keir Starmer ve Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile görüştü.

Erdoğan ayrıca Avrupa Birliği Konseyi Başkanı Antonio Costa ve Avrupa Birliği Komisyonu Başkanı Ursula von der Leyen ile de bir araya geldi.

AVRUPA GÜVENLİĞİ VE TRANSATLANTİK BAĞ MESAJI

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın görüşmelerde Türkiye’nin Avrupa güvenliğine sunduğu katkıları vurguladığını belirtti.

NATO’nun Avrupa sütununun güçlendirilmesi ve transatlantik bağın korunmasının Türkiye açısından önemine dikkat çekildiğini aktaran Duran, savunma sanayiinde iş birliğinin geliştirilmesinin de öne çıkan başlıklar arasında yer aldığını ifade etti.

GAZZE, UKRAYNA, İRAN VE SURİYE BAŞLIKLARI ELE ALINDI

Zirve temaslarında Gazze’de kalıcı ateşkesin sağlanması, Rusya-Ukrayna Savaşı’nın diplomasi yoluyla sona erdirilmesi, İran ile ABD arasındaki mutabakatın korunması ve Suriye’de istikrarın tesis edilmesi konuları da gündeme geldi.

Duran, Türkiye’nin bu başlıklardaki kararlı yaklaşımının görüşmelerde açık şekilde ortaya konulduğunu kaydetti.

BİRLEŞİK KRALLIK İLE STRATEJİK ADIM

Duran, Türkiye Cumhuriyeti ile Büyük Britanya ve Kuzey İrlanda Birleşik Krallığı arasında imzalanan Güvenlik ve Savunma Ortaklığı Belgesi’nin de stratejik iş birliğinin güçlendirilmesi açısından önemli bir adım olduğunu bildirdi.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın zirve sonrası düzenlediği basın toplantısında da Türkiye’nin barış, istikrar ve ortak güvenlik anlayışı doğrultusunda aktif diplomasisini sürdüreceğini vurguladığı aktarıldı.

“TÜRKİYE’NİN ETKİN ROLÜ ORTAYA KONDU”

Duran, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın bugün de Karadağ Başbakanı Milojko Spajic, Slovakya Cumhurbaşkanı Peter Pellegrini ve Arnavutluk Başbakanı Edi Rama ile görüştüğünü belirtti.

Bu görüşmelerde ikili ilişkiler, ticaret, savunma, güvenlik ve enerji alanlarındaki iş birliği imkanlarının değerlendirildiğini ifade eden Duran, NATO Ankara Zirvesi kapsamında pazartesiden bu yana yürütülen yoğun diplomasi trafiğinin, Türkiye’nin uluslararası barış, güvenlik ve istikrarın güçlendirilmesindeki etkin rolünü bir kez daha ortaya koyduğunu vurguladı.