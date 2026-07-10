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Dünya İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney Meşhed’de toprağa verildi
Dünya

İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney Meşhed’de toprağa verildi

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İran'ın eski dini lideri Ali Hamaney Meşhed’de toprağa verildi

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik saldırılarında hayatını kaybeden İran’ın eski dini lideri Ali Hamaney, Meşhed kentinde son yolculuğuna uğurlandı. Hamaney’in naaşı, aile üyelerinin katıldığı özel merasimin ardından İmam Rıza Türbesi’ne defnedildi.

İran basınında yer alan haberlere göre, Ali Hamaney için Meşhed’deki İmam Rıza Türbesi’nin Peygamber-i Azam avlusunda cenaze namazı kılındı.

Yoğun katılımın olduğu törende cenaze namazını Hamaney’in en büyük oğlu Mustafa Hamaney kıldırdı.

AİLE ÜYELERİYLE ÖZEL MERASİM DÜZENLENDİ

Cenaze namazının ardından Hamaney’in aile üyelerinin katılımıyla özel bir veda merasimi gerçekleştirildi.

Merasimin ardından Hamaney’in naaşı, İmam Rıza Türbesi’nin Dar’üz Zikr salonunda toprağa verildi.

GÜNLER SÜREN TÖRENLER SONA ERDİ

Hamaney’in defnedilmesiyle birlikte İran’da ve bölge ülkelerinde milyonlarca kişinin katılımıyla düzenlenen cenaze törenleri sona erdi.

Eski dini lider için günler boyunca farklı şehirlerde anma ve uğurlama programları düzenlenmişti.

SALDIRIDA AİLESİNDEN İSİMLER DE HAYATINI KAYBETTİ

Ali Hamaney, ABD ve İsrail’in 28 Şubat’ta İran’a yönelik düzenlediği saldırılarda hayatını kaybetmişti.

Aynı saldırıda Hamaney’in damadı, bir kızı, 14 aylık torunu ve İran’ın mevcut dini lideri Mücteba Hamaney’in eşi de yaşamını yitirmişti.

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