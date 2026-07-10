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İSLAM 10 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi
İSLAM

10 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

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10 Temmuz 2026: Günün Ayet ve Hadisi

Sizler için hazırladığımız, Günün Ayet ve Hadisi ile Günün Sözü ve Günün Fotoğrafını istifadelerinize sunuyoruz... (10 Temmuz 2026)

AYET - VAHYİN DİLİNDEN:



(١١) وَلَنْ يُؤَخِّرَ اللّٰهُ نَفْسًا اِذَا جَٓاءَ اَجَلُهَاۜ وَاللّٰهُ خَبٖيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Esirgeyen, bağışlayan Allah'ın adıyla  

(11) Allah, eceli gelince hiç kimsenin ölümünü ertelemez. Allah yapıp ettiklerinizden tamamen haberdardır.

(Münâfikûn Suresi, 63/11)         (Meâl Kaynak: Diyanet İşleri Başkanlığı)  

 

 

HADİS - ALLAH RESÛLÜ'NDEN (Sallellahu Aleyhi ve Sellem)

“Haramlardan sakın ki insanların en abidi (en güzel kulluk yapan bir kul) olasın.
Allah’ın taksimatına razı ol ki, insanların en zengini olasın.
Komşunu iyi davran ki mümin olasın.
Kendin için sevdiğini / istediğini diğer insanlar için de sev / iste ki Müslüman olasın.
Çok gülme; zira fazla gülmek kalbi öldürür.”

Kaynak: Tirmizi, Zuhd, 2, H. No: 2305 

 

 

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