  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Ünlülerin uyuşturucu test sonucu çıktı

Alman Başbakan’dan Ukrayna çıkışı: Almanlardan önce Almanya’daki Ukraynalılar ülkesini savunsun

Terörsüz Türkiye’de yeni gelişme: MHP’li Yıldız: Rapor bu ay içinde çıkar

ABB'nin konser vurgununda hesap vakti! 154 milyon liralık vurgunu ortaya çıkaran bilirkişiyi suçladılar!

Anlaman için Maduro’nun kaçırılması mı lazımdı? Özel'in yerli markalara boykot çağrısında geri adım

Sen misin Trump'ı eleştiren! Canlı yayında kelepçelenerek götürüldü

AB’den küresel haydutlara destek: Darbeci Trump’ın safında yer aldılar! Maduro’yu kaçıranlar Rodriguez’e savaş açtı

Avrupa’dan Trump’a net mesaj: Grönland pazarlık konusu değil

Katlettikleri Hind Receb’in Sesi, katilleri delirtti! İsrail askerleri Hind Receb'in Sesi filminin gösterileceği üniversiteye saldırdı

Cumhuriyet ve Özgür Özel’den paralel fitnecilik! Sisi için ‘eyy’ dediğinde Erdoğan’ın arkasında durdunuz mu?
Aktüel Yürüyen suç makinesi kadın yakalandı
Aktüel

Yürüyen suç makinesi kadın yakalandı

Yeniakit Publisher
IHA Giriş Tarihi:
Yürüyen suç makinesi kadın yakalandı

Kütahya polisi, 233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadını İstanbul'da yakaladı.

Kütahya polisi, 233 suç kaydı bulunan ve 216 yıl hapis cezasıyla aranan kadını İstanbul'da yakaladı.

Edinilen bilgilere göre, Kütahya İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince yürütülen çalışmalar sonucunda, 24 Ağustos 2024 tarihinden bu yana aranan Mine U.'nun, İstanbul'un Kartal ilçesi Yakacık Mahallesi Üst Sokak adresinde bulunduğu tespit edildi. Asayiş Şube Müdürlüğü Aranan Şahıslar Büro Amirliği ekiplerince söz konusu adrese düzenlenen operasyonla şahıs yakalandı.

Mine U.'un, 16 ayrı dosyadan aranma kaydının bulunduğu ve hakkında 216 yıl 3 ay 15 gün kesinleşmiş hapis cezası olduğu öğrenildi. Ayrıca şüphelinin; bina içinde muhafaza altına alınmış eşya hakkında 208 hırsızlık, 16 konut dokunulmazlığını ihlal, 3 yağma, 3 mala zarar verme ve 3 basit yaralama suçları başta olmak üzere toplam 233 adet suç kaydının bulunduğu belirtildi.

Yakalanan şahıs, gerekli işlemlerin yapılması amacıyla İstanbul Kartal Yakacık Şehit Aydın Barış Polis Merkezi Amirliği görevlilerine teslim edildi.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23