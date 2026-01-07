Sudan Büyükelçisi'nin katıldığı son yarışma! Dikkatleri çeken haber: O anda rotasını Türkiye'ye çevirdi

Sudan'ın Ankara Büyükelçisi Nadir Yousif Eltayeb, Anadolu Ajansının (AA) 2025'te Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan fotoğraflarının yer aldığı "Yılın Kareleri" oylamasına katıldı.Büyükelçi Eltayeb, Lifebox, AJet ve Roketsan sponsorluğunda düzenlenen yarışmada, AA foto muhabirleri ve muhabirlerinin 2025 yılında Türkiye ile dünya gündeminde yankı bulan toplam 6 kategorideki 112 fotoğrafını inceledi.

Eltayeb, "Gazze: Açlık" özel kategorisinde, Saeed M. M. T. Jaras'ın "Gazze'de açlık çeken binlerce Filistinli, yardım dağıtım merkezine akın etti" adlı fotoğrafını seçti."Spor" kategorisinde, Cem Genco'nun "Çamur rugbisi" isimli fotoğrafını oylayan Eltayeb, "Doğal Yaşam ve Çevre" kategorisinde de Bestami Bodruk'un "Can cana" adlı fotoğrafını tercih etti.Eltayeb, "Günlük Hayat" kategorisinde, Gerald Anderson'un çektiği "Her şeye rağmen" başlıklı fotoğrafı seçerek, bu fotoğrafın daha anlamlı olduğunu ifade etti."Portre" özel kategorisinde, Mehmet Futsi tarafından çekilen "Gizli yüz" adlı fotoğrafı oylayan Eltayeb, "Haber" kategorisinde de Ashraf Amra'nın "İnsanlar ve bombalar" isimli fotoğrafını tercih etti."Hepsi gerçekten harika"Eltayeb, fotoğrafların çok profesyonel olduğunu belirterek, "Bazen aralarından seçmekte zorlandım çünkü hepsi gerçekten harika." değerlendirmesinde bulundu.

Bazı fotoğraflarda gerçekten insani tarafın hissedildiğini kaydeden Eltayeb, "Bu, Anadolu Ajansının nasıl tehlikeli ve riskli alanlarda dünyaya insanların acılarını göstererek ve dünyanın her köşesinde ne olduğunu anlatarak çalıştığını gösteriyor. Milyonlarca insana bu gösterilebiliyor." ifadesini kullandı.Eltayeb, "spor" kategorisi başta olmak üzere fotoğraflarda sanatı ve yaratıcılığı görebildiğine işaret ederek, "Bu çok profesyonel fotoğrafçılara sahip olduğunuzu gösteriyor. Anadolu Ajansına teşekkür ederim. Tüm çalışanların yeni yılını kutluyorum, 2026'da çok daha etkileyici fotoğraflar olmasını diliyorum." dedi.

"Yılın Kareleri" oylaması 31 Ocak'a kadar devam edecekAA'nın 2012'den bu yana düzenlediği yarışmada, bu yıl "Haber", "Doğal Yaşam ve Çevre", "Spor" ve "Günlük Hayat" olmak üzere 4 ana kategorinin yanı sıra "Gazze: Açlık" ve "Portre" başlıklı 2 özel kategori de yer alıyor.Türkçe ve İngilizce alt yazıyla dünya genelinde yapılan oylamaya katılanlar, istedikleri sayıda fotoğrafa oy verebiliyor. Oylama, "yilinkareleri.aa.com.tr" internet sitesinden 31 Ocak Cumartesi saat 17.00'ye kadar devam edecek.