Dünya

Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Yeniakit Publisher
Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:
Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

Maduro haydutluğuyla dünyanın gündemindeki ABD Başkanı Donald Trump’ı ‘görevden alınma’ korkusu sardı. Trump, Cumhuriyetçilerin 2026 ara seçimlerini kazanması gerektiğini, aksi takdirde Demokratlar tarafından azledileceğini açıkladı.

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington bulunan Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde galip gelmesi gerektiğini belirterek, aksi halde Demokratların azil sürecini başlatacağını ve halkın çoğunluğunun karşı olduğu politikalar uygulayacağını söyledi. Trump, “Ara seçimleri kazanmalısınız çünkü ara seçimleri kazanamazsak, Demokratlar beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım” dedi.

Demokratların iktidara gelmesi halinde, azil için bir neden bulacaklarına inandığını kaydeden Trump, “Biz onları azletmiyoruz. Neden mi? Çünkü onlar bizden daha acımasızlar. Joe Biden'ı 100 farklı şey için azletmeliydik” ifadelerini kullandı.

1
Yorumlar

Sisteme bak

Trump azledilme korkusu yaşarken bizim reizimiz de hiç öyle bi korku yok! Biz daha iyisini yaptık ondan dünya liderimiz var,!! Dünyanın en iyi ekonomisi biziz!

misafir

Trump azledildikten sonra, kendisine sistematik mobing uygulanırsa, hapise atılmak için hakkında davlar açılırsa Türkiye'ye kaçıp sığınsın....
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
