Trump’ın paçaları tutuştu: Beni görevden alabilirler

ABD Başkanı Donald Trump, başkent Washington bulunan Kennedy Center'da Temsilciler Meclisi’ndeki Cumhuriyetçi Kongre üyeleriyle bir araya geldi. Trump, Cumhuriyetçilerin ara seçimlerde galip gelmesi gerektiğini belirterek, aksi halde Demokratların azil sürecini başlatacağını ve halkın çoğunluğunun karşı olduğu politikalar uygulayacağını söyledi. Trump, “Ara seçimleri kazanmalısınız çünkü ara seçimleri kazanamazsak, Demokratlar beni görevden almak için bir neden bulacaklar. Görevden alınacağım” dedi.

Demokratların iktidara gelmesi halinde, azil için bir neden bulacaklarına inandığını kaydeden Trump, “Biz onları azletmiyoruz. Neden mi? Çünkü onlar bizden daha acımasızlar. Joe Biden'ı 100 farklı şey için azletmeliydik” ifadelerini kullandı.