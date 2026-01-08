  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

BYD Türkiye'de zengin oldu! İşte 2025'te satılan araç sayısı

Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

İsrail’den Otobüslü katliam! Zalimler kendi halkını da böyle ezdi geçti!

Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

ABD gemilere el koydu! Rusya'dan jet hızında tepki

SDG saldırısında Halep’te 4 Sivil Hayatını Kaybetti, 18 Kişi Yaralandı

Halep'te gerilim tırmanıyor: Hükümet Güçleri ve SDG arasında şiddetli çatışmalar

Erdoğan, Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile görüştü

Bilal Erdoğan "müthiş" diyerek paylaştı

Gerilim Kuzey Atlantik'e sıçradı! ABD, Rusya’nın koruduğu petrol tankerine el koydu
Yerel Polisten kaçan şüpheli motosikletini ateşe verdi
Yerel

Polisten kaçan şüpheli motosikletini ateşe verdi

Yeniakit Publisher
DHA Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

İstanbul Pendik’te polisin “dur” ihtarına uymayan motosikletli şüpheli, yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Alevler çevredekilerin müdahalesiyle söndürüldü, şüpheli ise gözaltına alındı

Pendik'te polisin 'dur' ihtarına uymayarak kaçmaya çalışan şüpheli, yakalanacağını anlayınca motosikletini ateşe verdi. Alevlere, çevredekiler yangın tüpüyle müdahale etti. Şüpheli polis ekiplerince yakalanarak gözaltına alındı.

Olay, akşam saatlerinde Güzelyalı Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, polis ekiplerinin şüphe üzerine durdurmak istediği motosikletli sürücü kaçmaya başladı. Kısa süreli takibin ardından yakalanacağını anlayan şüpheli, motosikletini yol kenarında ateşe verdi. Motosikletten yükselen alevleri gören çevredeki vatandaşlar, yangın tüpleriyle müdahale ederek yangını söndürdü. Şüpheli, polis ekiplerince gözaltına alınarak emniyete götürüldü. O anlar cep telefonuyla görüntülendi.

1
Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23