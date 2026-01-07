Türkiye-Malezya ilişkileri düşman çatlatıyor! Başkan Erdoğan ve Malezya Başbakanı İbrahim'den ortak açıklama: Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar

Malezya Başbakanı Enver İbrahim, Başkan Recep Tayyip Erdoğan’ın davetine icabetle Türkiye’ye geldi.

Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı İbrahim'i Külliye'ye resmi törenle karşıladı.

Başkan Erdoğan Malezya Başbakanı Enver İbrahim ile bir araya geldi.

İki ülke arasında 7 kritik anlaşma

İki ülke arasında 7 kritik anlaşmaya imza atıldı.

Erdoğan ve görüşme sonrası ortak basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Erdoğan'ın açıklamalarının satır başları şöyle:

Türkiye-Malezya dostluğunu perçinleyeceğimize inanıyorum. Ülkelerimiz arasındaki yatırım ilişkilerini de yeniden bir hareketlilik getirmeyi, Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını arttırmasını arzu ediyoruz

Aramızda serbest ticaret anlaşması da mevcut. Ticaret hacmi hedefi olarak 10 milyar doları açıklamıştık. Ortak çabalarımızda ticareti dengeli ve sürdürülebilir bir şekilde bu hedefe ulaşacağımıza samimiyetle inanıyorum.

Malezya'nın ülkemizdeki yatırımlarını artırmasını arzu ediyoruz. Bugünkü görüşmelerimizde savunma sanayi konularını da ele aldık. Hamdolsun, bu alanda Malezya ile birçok proje gerçekleştirdik; birçoğu hâlen devam ediyor. Önümüzdeki dönemde, kazan-kazan ilkesinden hareketle, bu alanda atabileceğimiz müşterek adımları sürdüreceğiz.

Ticaret hedefimiz 10 milyar dolar.

Gazze konusunu birlikte yakından takip etmeye devam edeceğiz.

Kendilerine Cumhuriyet Nişanımızı tevcih edeceğiz.

Malezya Başbakanı Enver İbrahim'in açıklamaları:

(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Cesur bir lider olarak dünyanın geneli ve özellikle İslam dünyasına yaptığınız liderlikten dolayı teşekkür etmek istiyorum.

(Cumhurbaşkanı Erdoğan) Liderliğiniz tartışılmaz; bütün dünyanın bildiği bir liderlik sergiliyorsunuz.

Türk halkının kapasitesine, Türk sanayisinin bilim ve sanayi konusundaki kapasitesine inanıyoruz