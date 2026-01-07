  • İSTANBUL
Söylentilere inanmayın! DMM'den "500 Bin Sosyal Konut Projesi" açıklaması

Söylentilere inanmayın! DMM'den "500 Bin Sosyal Konut Projesi" açıklaması

Fondaş meydanın son hedefi 500 Bin Sosyal Konut Projesi oldu. İletişim Başkanlığı Dezenformasyonla Mücadele Merkezi (DMM) “500 Bin Sosyal Konut Projesi” ile ilgili ortaya atılan yalanla ilgili açıklama yaptı.

DMM, bazı basın yayın organlarında ve sosyal medya hesaplarında yer alan "500 Bin Sosyal Konut Projesi" haberleriyle ilgili paylaşımda bulundu.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı'nın koordinesinde, Toplu Konut İdaresi Başkanlığı (TOKİ) tarafından ülke genelinde yürütülen 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde başvuru süreçlerinin tamamlandığı ifade edilen paylaşımda, "Hak sahipliğinin belirlenmesine yönelik kura çekimleri devam etmektedir. Hak sahipleri belirlendikten sonra gerçekleşecek olan konut belirleme kuralarının ardından satış sürecine ilişkin gerekli işlemler başlayacaktır. Dolayısıyla, bu aşamada 500 Bin Sosyal Konut Projesi'nde ilan edilen şartlarda herhangi bir değişiklik yoktur" denildi.

Açıklamada ayrıca, kamuoyunun yalnızca yetkili resmi kurumlar tarafından yapılan açıklamaları esas alması gerektiği ifade edildi.

