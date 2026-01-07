Türker Akıncı’ya Avrupa’da ‘soğuk duş’ etkisi! Gençlerimizi kandırıyorlar

Sözde "medeniyet tek dişi kalmış canavar" Batı, enerji krizinin pençesinde kıvranırken; Gazeteci Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’daki skandalı deşifre etti: "Avrupa’nın göbeğinde donduk!"

Dışarıdan "refah yuvası" gibi pazarlanan Avrupa, kışın gelmesiyle birlikte gerçek yüzünü gösterdi. Rusya-Ukrayna savaşı sonrası enerji hatları kesilen, kendi beceriksizlikleriyle karanlığa ve soğuğa gömülen Avrupa ülkelerinde, lüks oteller bile artık "ısıtamıyor."

KLİMALAR 23 DERECEYE HAPSOLDU!

Katıldığı bir televizyon programında Avrupa seyahatindeki acı gerçekleri anlatan Türker Akıncı, Almanya ve Hollanda’da yaşadığı "soğuk duş" etkisini şu sözlerle aktardı:

"Geçen ay Almanya’ya gittiğimde en iyi otellerden birinde kaldık. Klima en fazla 23 dereceye kadar yükseliyordu. Gece resmen üşüyoruz! Resepsiyona sorduğumda 'Burası Almanya, daha fazlası yok' cevabını aldım. Hollanda’da da durum farklı değil, orada da limit 25 derece. Avrupa’nın geldiği nokta bu!"

TÜRKİYE'DE OLSA YER YERİNDEN OYNARDI!

Akıncı, Avrupa hayranı "mandacı zihniyetin" ikiyüzlülüğüne de dikkat çekerek, benzer bir durumun Türkiye’de yaşanması halinde sosyal medyada koparılacak yaygarayı hatırlattı:

"İstanbul’da lüks bir otelde klima 23-25 dereceye sabitlensin, anında Twitter’da (X) gündem olur, 'Türkiye bitmiş' diye başlıklar atılır. Ama Avrupa’nın göbeğindeki bu sefaleti bizim sosyal medyada kimse göstermiyor, anlatmıyor!"

GENÇLERİMİZİ KANDIRIYORLAR!

Avrupa’nın içinde bulunduğu bu enerji sefaletinin Türk gençlerinden gizlendiğini belirten Akıncı, sosyal medyadaki pembe tabloların aksine Avrupa halkının bu kışı dondurucu şartlar altında geçirdiğini vurguladı. Türkiye’nin enerji arzında yaşadığı istikrar ve konfor, Batı’nın "donan" sokaklarına ders niteliğinde!