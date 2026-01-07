Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!

TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakına katılabileceğini iddia etti. Saadet Partisi ile AK Parti arasında yakın zamanda bir temasın başlayabileceğini öne süren Atik katıldığı canlı yayında, "Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan daha önce de sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmışlardı, Gazze'ye gidecek gemilerle alakalı. Saadet Partisi'nin yönetiminden de tabanından da Cumhur İttifakı'yla özellikle AK Parti ile yakında temasın başlayabileceği konuşuluyor. Bu yakınlaşmaya yönetim de taban da sıcak bakıyor" diyerek Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakına katılacağını duyurdu.