Gümrüksüz alışverişte şok karar! Yurt dışından sipariş verenler için muafiyet tamamen sıfırlandı!

Caracas kan gölüne döndü! ABD'nin Venezuela baskınında bilanço ağırlaşıyor

Borsa İstanbul’da deprem! Dev manipülasyon operasyonunda 17 kişi kıskıvrak yakalandı

Trump'tan dünyayı titreten hamle! Grönland için ordu seçeneği resmen masada

Güney Afrika'dan İngiltere'ye "direniş" selamı! Filistinli aktivistler için Cape Town sokakları ayağa kalktı: Bir yıldır hapisteler, açlık greviyle dünyaya haykırıyorlar!

7 Ocak 2026: Günün Âyet ve Hadisi

ABD müttefik ülkeyi kaybetmek üzere! Yönlerini Çin'e çevirdiler

Trump, Venezuela'dan istediğini aldı!

Suriye ordusu ile terör örgütü PKK/YPG çatışıyor! Ülkede uçuşlar durduruldu

Zina sözleri sert tepki çekti! Savcılık harekete geçti
Gündem

Cumhur İttifakı'na bir parti daha katılıyor! Yönetim de taban da sıcak bakıyor: Yakın temas başlıyor!

Cumhur İttifakı'na bir partinin daha yakın zamanda katılacağı iddiası Ankara'da kulisleri hareketlendirdi. TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, yönetimin de tabanın da sıcak baktığı gelişme için çok yakın zamanda Saadet Partisi ile AK Parti arasında yakın temasın başlayacağını öne sürdü.

TGRT Haber'in Ankara Temsilcisi Fatih Atik, Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakına katılabileceğini iddia etti. Saadet Partisi ile AK Parti arasında yakın zamanda bir temasın başlayabileceğini öne süren Atik katıldığı canlı yayında, "Saadet Partisi Genel Başkanı Mahmut Arıkan daha önce de sayın Cumhurbaşkanı ile bir görüşme yapmışlardı, Gazze'ye gidecek gemilerle alakalı. Saadet Partisi'nin yönetiminden de tabanından da Cumhur İttifakı'yla özellikle AK Parti ile yakında temasın başlayabileceği konuşuluyor. Bu yakınlaşmaya yönetim de taban da sıcak bakıyor" diyerek Saadet Partisi’nin de Cumhur İttifakına katılacağını duyurdu.

