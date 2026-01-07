  • İSTANBUL
Dünya

ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler

Yeniakit Publisher
Recep Yeşil
ABD ve İngiltere Rus gemisine el koydu! Rusya - İsrail hattında sıcak saatler

Haydut ABD ve sömürgeci İngiltere, Kuzey Atlantik'te Rus tankerine el koyarken ortaya atılan iddia bir anda dikkatleri Rusya - İsrail hattına çekti.

Uluslararası sularda daha önce Venezuela'ya ait gemilere saldıran ABD, Nicolas Maduro'yu kaçırmasının ardından yeni bir operasyon düzenlendi.

Sömürgeci İngiltere'yi yanına alan ABD, korsanlığa Kuzey Atlantik'te Rus tankerine el koyarak devam etti.

Rusya'dan tepki gecikmedi

Rusya Ulaştırma Bakanlığı, ABD Avrupa Komutanlığının Kuzey Atlantik'te Rusya tescilli ve adını Marinera olarak değiştiren Bella 1 petrol tankerine el koymasına tepki gösterdi.

Yapılan açıklamada ABD'nin Rusya tescilli petrol tankerine uluslararası sularda el koymasının Birleşmiş Milletler (BM) Deniz Hukuku Sözleşmesi'ne aykırı olduğu kaydedildi.

 

Dikkatleri Rusya - İsrail hattına çeken iddia

Kuzey Atlantik'te gerilim tırmanırken ortaya atılan iddia bir anda dikkatleri Rusya - İsrail hattına çekti.

Sosyal medyada hızla yayılan iddialara göre; Rus ordusu, İsrail'deki büyükelçiliğindeki personellerini ve ailelerini acilen tahliye ederek Rusya'ya geri getiriyor.

İddialara göre; Rusya, İsrail'deki büyükelçiliğini tahliye etmek için son 24 saatte üçüncü uçuşunu gerçekleştirdi.

