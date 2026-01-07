BYD Türkiye'de zengin oldu! İşte 2025'te satılan araç sayısı

BYD Türkiye, 2025 yılında 45 bin 537 adet satış gerçekleştirerek, şarj edilebilir hibrit ve yeni enerjili araçlar pazarında ilk sırada yer aldı.

Şirketten yapılan açıklamaya göre, Otomotiv Distribütörleri ve Mobilite Derneği (ODMD) tarafından 2025'te "Yılın En Hızlı Büyüyen Otomobil Markası" seçilen BYD Türkiye, elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleriyle pazar payını artırdı.

ODMD verilerine göre, BYD Türkiye, geçen yıl 25 bin 858 adetlik satış ve yüzde 54 pazar payıyla şarj edilebilir hibrit pazarının lideri olurken, 45 bin 537 adetlik yeni enerji araçları (NEV) satışı ve yüzde 19,1 pazar payıyla bu alanda da ilk sırada yer aldı. Marka, tam elektrikli araç pazarında ise 19 bin 679 adetlik satışla üçüncü sıraya yerleşti.

Ürün gamını genişleterek model sayısını 9'a yükselten şirket, yıl sonunda Türkiye genelinde 33 şehirde 43 bayiye ulaştı. BYD Türkiye'nin şubat ayı itibarıyla hizmete sunduğu mobil uygulama ve OTA (Over the Air) teknolojisi gibi dijital deneyimler de müşteri memnuniyetine katkı sağladı.

Model bazında, Türkiye'de "Yılın Otomobili" seçilen SEAL U DM-i, 25 bin 858 satışla en çok tercih edilen şarj edilebilir hibrit modeli oldu. SEAL U modeli, şarj edilebilir hibrit ve tam elektrikli versiyonlarıyla toplamda 30 bin 380 satışa ulaşırken, DOLPHIN ise elektrikli hatchback segmentinde 4 bin 158 satışla liderliği elde etti.

"Geniş bir müşteri kitlesine hitap ediyoruz"

Açıklamada görüşlerine yer verilen BYD Türkiye Genel Müdürü İsmail Ergun, 2025'in BYD Türkiye için birçok açıdan önemli bir yıl olduğunu belirtti.

Hızla büyüdükleri bir yılı geride bıraktıklarına ve 45 binden fazla aracı müşterilerle buluşturduklarına değinen Ergun, 9 modelden oluşan ürün gamlarıyla tüm segmentlerde geniş bir müşteri kitlesine hitap ettiklerini aktardı.

Ergun, markalarının premium özelliklere sahip, yüksek teknolojili elektrikli ve şarj edilebilir hibrit modelleri ulaşılabilir fiyatlarla sunduğunu belirterek, şunları kaydetti:

"Bu durum, müşterilerimizin yoğun ilgisini ve beğenisini kazandı. Böylece 2025 yılının en hızlı büyüyen otomobil markası olduk. Ayrıca hem şarj edilebilir hibrit hem de yeni enerjili araç pazarında 2025 yılını lider marka olarak tamamlamak da bizim için son derece kıymetli. Önümüzdeki dönemde de Türkiye'nin elektrikli mobilite dönüşümünde öncü rol üstlenerek, otomobil pazarındaki büyümemizi sürdüreceğiz."