Gündem Rus Gemisine ABD-İNGİLTERE kıskacı! Korsanlık Okyanusta da devam ediyor
Yeniakit Publisher
Yücel Kaya Giriş Tarihi:
Kuzey Atlantik suları, Soğuk Savaş yıllarını aratmayan bir operasyona sahne oldu. ABD ve İngiltere, abluka altındaki Rus petrol tankerini havadan ve denizden kuşatarak ele geçirdi!

ABD yaptırımlarından kaçmak için rotasını Venezuela’ya kıran "Bella 1" isimli tanker, iki haftadır Atlantik’te Amerikan ablukasını yarmaya çalışıyordu.

İKİ HAFTALIK TAKİPTE FİLM GİBİ FİNAL

Geçtiğimiz ay Amerikan Sahil Güvenliği'nin gemiye çıkma girişimini sert bir şekilde püskürten mürettebat, pes etmek yerine adeta meydan okudu: Geminin adını "Marinera" olarak değiştirdiler ve gövdesine dev bir Rus bayrağı çizerek "dokunulmazlık" zırhına bürünmeye çalıştılar. Ancak bu hamle, devlerin operasyonunu durdurmaya yetmedi.

İNGİLİZ PENÇESİ DESTEK VERDİ

İngiltere Savunma Bakanlığı, operasyonun gizli kahramanının kendileri olduğunu duyurdu. İzlanda-Grönland hattında sıkıştırılan gemi için İngiltere tüm imkanlarını seferber etti:

  • Kraliyet Hava Kuvvetleri havadan anlık istihbarat yağdırdı.
  • Tideforce askeri tankeri denizde ABD güçlerine lojistik kale oldu.
  • İngiliz askeri üsleri, operasyonu yürüten Amerikan birliklerine kapılarını açtı.

"TERÖRÜN VE ÇATIŞMANIN YAKITI"

İngiltere Savunma Bakanı John Healey, operasyonun ardından zehir zemberek açıklamalarda bulundu. Healey, el konulan geminin sadece petrol değil, Rusya ve İran’ın "kirli ittifakını" taşıdığını iddia ederek; "Bu gemi Orta Doğu’dan Ukrayna’ya kadar terörü ve acıyı körükleyen bir sistemin parçasıdır. Rusya’ya nefes aldırmayacağız!" mesajını verdi.

MOSKOVA’DAN SERT TEPKİ: "KORSANLIK!"

Rusya Ulaştırma Bakanlığı ise yaşananlara sessiz kalmadı. Operasyonu "uluslararası hukuk ihlali" olarak nitelendiren Moskova, müttefikleri 1982 BM Deniz Hukuku Sözleşmesi’ni ayaklar altına almakla suçladı. Kuzey Atlantik'te tansiyonun en üst seviyeye çıktığı bu hamle, enerji savaşlarının artık açık bir askeri çatışma boyutuna evrildiğinin en net göstergesi oldu.

