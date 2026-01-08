İstanbul'da şiddetli rüzgar kıyıları böyle dövdü!
İstanbul'da sabahın ilk ışıklarıyla birlikte etkisini artıran kuvvetli rüzgar, sahil şeridinde dev dalgaların oluşmasına neden oldu.
İstanbul’da kuvvetli rüzgarın etkisiyle sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu.
İstanbul’da rüzgar sabah saat 07.00 sıralarında etkisini gösterirken sahil kesimlerinde yüksek dalgalar oluştu. Kıyıya vuran yüksek dalgalar, Beşiktaş sahil mevkiinde görüntülendi.
