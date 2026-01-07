Suriye SDG ile çatışırken Nedim Şener’den anlamlı mesaj! Türk Beklenendir! Video kısa sürede viral oldu

Halkın arasından geçen Türk zırhlıları ve onlara eşlik eden mücahidlerin görüntüsü, bölgedeki "terör devleti" hayallerini bir kez daha yerle bir etti. Nedim Şener’in paylaştığı videoda, yerel halkın sevgi gösterileri arasında ilerleyen konvoy, asırlardır süren o kadim gerçeği tüm dünyaya haykırdı: Türk geldi mi, huzur gelir! Türk geldi mi, adalet gelir!

"RÂYETÜ’L İSLAM" YÜKSELİYOR!

Videodaki görüntülerde yer alan ve üzerinde Arapça "Râyetü’l İslam Ta’lu" (İslam’ın Sancağı Yükseliyor) yazan vurgular, harekatın sadece askeri bir operasyon değil, aynı zamanda bir inanç mücadelesi olduğunu bir kez daha tescilledi. Haçlı artığı terör örgütlerinin ve onların okyanus ötesindeki efendilerinin uykularını kaçıran bu birliktelik, bölgedeki şer odaklarının kalbine mermi gibi saplandı.

ASKERİ İSTİHBARATIN GÖZÜ ÜZERLERİNDE!

Paylaşımda yer alan "Askeri İstihbarat" vurgusu, Türkiye Cumhuriyeti’nin bölgedeki hakimiyetinin ve operasyonel gücünün hangi boyuta ulaştığını gözler önüne serdi. Artık hiçbir hain yapı, hiçbir kiralık katil çetesi sınırımızda at koşturamayacak. Gazeteci Nedim Şener’in ifade ettiği gibi; Türk beklenendir ve beklenen gelmiştir!

MAZLUMLARIN DUASI, MEHMETÇİĞİN GÜCÜ!

Suriye’nin çamurlu yollarında, zor şartlar altında ama başı dik şekilde ilerleyen Türk askeri ve yerel destekçileri, sadece silahlı bir güç değil; aynı zamanda yetimin, mazlumun ve çaresizin sığınağı olduklarını kanıtladı. Emperyalistlerin bölgeyi kan gölüne çevirme planları, "Türk Beklenendir" nidasıyla toprağa gömüldü.

Arapça Seslendirme Tercümesi

"Dünyadaki tüm istihbarat servisleri bizim var olduğumuzu çok iyi biliyor. Ve bu durum, en az bir asırdır böyle...

Ama bugüne kadar bizim sırrımızın ne olduğunu asla çözemediler.

Bizim, her istihbarat servisinin içinde adamlarımız var ve bugüne kadar hiç kimse aramıza sızmayı (bizi içeriden yıkmayı) kesinlikle başaramadı."

Bu seslendirme, videodaki Türk Silahlı Kuvvetleri'ne ait zırhlı araçlar (Kirpi vb.) ve bölgedeki yerel unsurların görüntüleriyle birleştirilerek; Türkiye'nin bölgedeki istihbari ve askeri üstünlüğüne, sızılması imkansız olan milli gücüne bir atıfta bulunuyor. Nedim Şener'in "Türk Beklenendir" notuyla paylaşması da bu "sırrına erilemeyen güç" ve "mazlumun beklediği kurtarıcı" temasını tamamlıyor.